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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ Τουρκίας: Θετική η τριμερής - «Περιορισμένη πρόοδος» στα οδοφράγματα,

 10.11.2026 - 18:12
ΥΠΕΞ Τουρκίας: Θετική η τριμερής - «Περιορισμένη πρόοδος» στα οδοφράγματα,

Θετικά αποτιμά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την τριμερή συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας ότι σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος στο ζήτημα της διάνοιξης νέων οδοφραγμάτων.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί αναφέρει ότι η Άγκυρα θεωρεί θετικό το γεγονός ότι εξετάστηκαν τομείς συνεργασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, στους οποίους η τουρκική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως επισημαίνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεργασίας που ξεκίνησε κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, «κατέστη δυνατόν να σημειωθεί, έστω και περιορισμένη, πρόοδος» στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επιρρίπτει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.

«Η επίτευξη περαιτέρω προόδου στους τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σημείων διέλευσης, κατά την τριμερή συνάντηση που σχεδιάζεται να πραγματοποιήσουν οι δύο ηγέτες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το επόμενο διάστημα, θα καταστεί δυνατή μόνο με την αλλαγή της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς», αναφέρει.

Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ δεν γίνεται αναφορά στη θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών, ενώ εκφράζεται θετική αποτίμηση της συνέχισης της διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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