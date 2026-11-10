Το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης των ΜΜΕ, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, είπε:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, για την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31). Ακολούθως, θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Η συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ηγετών της COP31 στην Αττάλεια εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διεξαγωγής της Διάσκεψης και τις διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE).

Στο πλαίσιο των διεργασιών αυτών υπήρξε στενός και συστηματικός συντονισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη της EE, στη βάση της κοινής ευρωπαϊκής θέσης ότι η ισότιμη συμμετοχή όλων των κρατών μελών σε διεθνείς διαδικασίες αποτελεί θεμελιώδη αρχή.

Κατά τη Σύνοδο Ηγετών, την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει παρέμβαση ενώπιον των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, αναδεικνύοντας τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κοινή ευρωπαϊκή θέση για ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιφερειακή Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας, συντονισμένης αντιμετώπισης κοινών κινδύνων και προώθησης συγκεκριμένων δράσεων και έργων για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναδείξει την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE, για την ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία περιλαμβάνει επτά δράσεις, οι οποίες προωθήθηκαν και σε υπουργικό επίπεδο, ενώ η υλοποίησή τους συνεχίζεται υπό την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της COP31 θα υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης διμερών επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολούθως, αύριο, 11 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της ΕΠΚ, με τη συμμετοχή ηγετών από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και αντικείμενο τις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει ειδικότερα στη θεματική συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλεια και την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης («Securing and defending a democratic Europe»), στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν οι σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικής αυτονομίας, καθώς και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και των ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Η θεματολογία της Συνόδου βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες που θέτει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορίζοντα το 2032, η οποία εγκρίνεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η σύγκλιση των εθνικών και ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων αποτυπώνεται στην κοινή επιδίωξη αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης ως κινητήριας δύναμης για την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, με παράλληλη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου 2026.»