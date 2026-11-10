Βουλγαρία: 11 οι νεκροί σε καραμπόλα 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης στη Βουλγαρία

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Πενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Σε ανακοίνωσή του ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα "τραγωδία" την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. "Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης", είπε η ίδια. Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος είναι η ομίχλη και ότι αρχικά συγκρούστηκε ένα λεωφορείο με ένα φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα με κατεύθυνση το Μπουργκάς.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής, Τοντόρ Μισίνεφ, του Υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. "Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες", πρόσθεσε.