Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒουλγαρία: 11 οι νεκροί σε καραμπόλα 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης στη Βουλγαρία
ΔΙΕΘΝΗ

Βουλγαρία: 11 οι νεκροί σε καραμπόλα 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης στη Βουλγαρία

 10.11.2026 - 12:47
Βουλγαρία: 11 οι νεκροί σε καραμπόλα 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης στη Βουλγαρία

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δεκάδες οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ. Δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον αυτοκινητόδρομο Α1, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με την πόλη Μπουργκάς στα ανατολικά της χώρας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Πενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Σε ανακοίνωσή του ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα "τραγωδία" την ώρα που στη χώρα πραγματοποιεί επίσκεψη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο ίδιος είπε ότι διέταξε την μεταφορά των τραυματιών με αεροσκάφη και ότι σχεδιάζει να επισκεφτεί τον τόπο του δυστυχήματος.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα διακόψει την επίσκεψή της. "Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου προς τις ομάδες διάσωσης", είπε η ίδια. Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος είναι η ομίχλη και ότι αρχικά συγκρούστηκε ένα λεωφορείο με ένα φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα με κατεύθυνση το Μπουργκάς.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής, Τοντόρ Μισίνεφ, του Υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. "Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Όταν ολοκληρωθούν, τότε θα πραγματοποιηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες", πρόσθεσε.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ραγίζει καρδιές η έκκληση για μικρό παιδί: Έχασε το κασκόλ του ΑΠΟΕΛ στη γιορτή των 100 χρόνων – «Σημαίνει τα πάντα για εκείνο»
VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων
CY-ALERT: Σήμερα οι δοκιμαστικές ειδοποιήσεις για σεισμό και τσουνάμι - Ποιες ώρες θα σταλούν
Εντυπωσιακό σκηνικό στη φύση - Δύο αρσενικά αγρινά «αναμετρώνται» με ήχους και κινήσεις - Δείτε βίντεο
Το Zara jacket που έγινε viral στο TikTok κοστίζει μόλις 49,95 ευρώ – Δείχνει πιο ακριβό από την τιμή του και το θέλουν όλες
Μονή Αββακούμ: Η νέα ανάρτηση του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου – Το δημόσιο «ευχαριστώ» και η αναφορά στο Αρχονταρίκι του Λυθροδόντα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο περιστατικό με ChatGPT: Τον συμβούλευσε να μην πληρώνει ενοίκιο και...κατέληξε άστεγος

 10.11.2026 - 12:31
Επόμενο άρθρο

Απογοήτευση Δημάρχου Αθηένου για Πυρόι, αλλά ελπίδες για διάνοιξη της διόδου

 10.11.2026 - 12:50
Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

Το Κυπριακό, επιχειρεί να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά η απόσταση από την πραγματική επανέναρξη της διαδικασίας παραμένει μεγάλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

Κυπριακό σε τεντωμένο σχοινί: Οι υποσχέσεις της τριμερούς, η πρόταση-μυστήριο και το μεγάλο τεστ της Άγκυρας

  •  10.11.2026 - 06:16
VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

VIDEO - Φόνος στην Πέγεια: Χειροπέδες στην συμβία του θύματος και τον γιο της - Φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος - Τι ισχυρίζεται

  •  10.11.2026 - 06:37
ExxonMobil: Γεωτρύπανο σε Κρόνο-Πήγασο τον Δεκέμβριο-Σχέδιο παραγωγής το 2027

ExxonMobil: Γεωτρύπανο σε Κρόνο-Πήγασο τον Δεκέμβριο-Σχέδιο παραγωγής το 2027

  •  10.11.2026 - 11:47
Λετυμπιώτης για τριμερή: Άνοιξε τον δρόμο για το επόμενο ουσιαστικό βήμα στο Κυπριακό

Λετυμπιώτης για τριμερή: Άνοιξε τον δρόμο για το επόμενο ουσιαστικό βήμα στο Κυπριακό

  •  10.11.2026 - 13:39
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Δεν προχωράει σε έρευνα για τον Τερματικό στο Βασιλικό - Ο λόγος

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Δεν προχωράει σε έρευνα για τον Τερματικό στο Βασιλικό - Ο λόγος

  •  10.11.2026 - 12:28
VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων

VIDEO: «Ξεπέρασε και το γεφύρι της Άρτας»: Δρόμος στην Κύπρο με καθυστέρηση πέραν των 20 χρόνων

  •  10.11.2026 - 08:27
Επί τόπου στα Λύμπια μετά τη συμφωνία για το οδόφραγμα: Η ανησυχία για κυκλοφοριακό χάος – Τα έργα που ζητά η τοπική Αρχή – Δείτε βίντεο

Επί τόπου στα Λύμπια μετά τη συμφωνία για το οδόφραγμα: Η ανησυχία για κυκλοφοριακό χάος – Τα έργα που ζητά η τοπική Αρχή – Δείτε βίντεο

  •  10.11.2026 - 09:27
Σου απέρριψαν το επίδομα τέκνου; Έχεις 30 ημέρες για να αντιδράσεις - Η διαδικασία που πρέπει να γνωρίζεις

Σου απέρριψαν το επίδομα τέκνου; Έχεις 30 ημέρες για να αντιδράσεις - Η διαδικασία που πρέπει να γνωρίζεις

  •  10.11.2026 - 06:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα