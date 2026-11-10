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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτη κομπίνα: Ζευγάρι έκανε πολυτελείς διακοπές χωρίς να πληρώνει, έκαναν τους ασθενείς και έφευγαν με ασθενοφόρο

 10.11.2026 - 18:57
Απίστευτη κομπίνα: Ζευγάρι έκανε πολυτελείς διακοπές χωρίς να πληρώνει, έκαναν τους ασθενείς και έφευγαν με ασθενοφόρο

Έναν ασυνήθιστο τρόπο για να κάνουν πολυτελείς διακοπές χωρίς να πληρώνουν, φέρεται να είχε βρει ένα ζευγάρι στη Σουηδία, το οποίο κατηγορείται ότι διέμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία και στη συνέχεια προσποιούνταν πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, προκειμένου να αποχωρεί με ασθενοφόρο χωρίς να εξοφλεί όμως τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με το σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο Sveriges Radio, ένας άνδρας και μία γυναίκα έχουν προφυλακιστεί στην πόλη Σούντσβαλ, ως ύποπτοι για σειρά απατών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Οι δύο κατηγορούμενοι, είχαν πραγματοποιήσει κρατήσεις σε περισσότερα από 10 ξενοδοχεία στη βόρεια Σουηδία, στην περιοχή Νόρλαντ, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτες οφειλές που συνολικά ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες σουηδικές κορώνες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μέθοδος που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι για να αποφεύγει την πληρωμή. Σε αρκετές από τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προσποιούνταν ότι αντιμετώπιζαν επείγον πρόβλημα υγείας και ζητούσαν ιατρική βοήθεια 

Με την άφιξη του ασθενοφόρου αποχωρούσαν από το ξενοδοχείο, αφήνοντας ανεξόφλητο το κόστος της διαμονής τους. Μεταξύ των ξενοδοχείων που φέρονται να εξαπατήθηκαν βρίσκεται και το ιστορικό Hotel Knaust στο Σούντσβαλ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες για επαναλαμβανόμενα περιστατικά απλήρωτων διαμονών, με τις σουηδικές αρχές να ερευνούν την έκταση της φερόμενης απάτης.

Ο άνδρας και η γυναίκα τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους σε περιστατικά που καταγράφηκαν σε διαφορετικά ξενοδοχεία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας και τον αριθμό των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν.

Πηγή: protothema.gr

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