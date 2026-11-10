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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ - Τι αναφέρει ο επικεφαλής Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας

 10.11.2026 - 23:33
Ιράν: Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ - Τι αναφέρει ο επικεφαλής Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας

Επί του παρόντος δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Al Mayadeen.

Το Ιράν επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ικανοποιήσουν επτά όρους που περιλαμβάνονταν στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου, προκειμένου να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ είπε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ μια «σαφή και κατηγορηματική» απάντηση σχετικά με τους όρους του, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να απαντήσει προσεχώς.

Μετά τη συνάντησή του χθες Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διακρίνει «θετική δυναμική» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης, συμπληρώνοντας πως η επανέναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν «φαντάζει αρκετά απίθανη» στην παρούσα φάση.

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