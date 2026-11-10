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ΔΙΕΘΝΗ

Διχασμένοι οι Αμερικανοί για τη θανατική ποινή - Η περίπτωση της Κρίστα Πάικ αναζωπύρωσε τη συζήτηση

 10.11.2026 - 23:41
Διχασμένοι οι Αμερικανοί για τη θανατική ποινή - Η περίπτωση της Κρίστα Πάικ αναζωπύρωσε τη συζήτηση

Η στήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης στη θανατική ποινή μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971, με το 49% των ενηλίκων να τάσσεται υπέρ της επιβολής της για τους καταδικασμένους δολοφόνους, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα Τρίτη από το ινστιτούτο Gallup.

Αν και αυτό το ποσοστό του 49% (έναντι 45% των ερωτηθέντων που τάσσεται κατά) δεν σηματοδοτεί μεγάλη πτώση σε σύγκριση με το 52% που είχε καταγραφεί το 2025, είναι όμως η πρώτη φορά εδώ και 55 χρόνια που η αποδοχή της θανατικής ποινής υποχωρεί κάτω από το όριο της πλειοψηφίας.

Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφώνου, με τη συμμετοχή 1.200 ενηλίκων και με το περιθώριο σφάλματος στο +/-4%. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1ης με 19ης Οκτωβρίου, αμέσως μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία, στις 30 Σεπτεμβρίου, της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, στο Τενεσί.

Η Πάικ κατάφερε και επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση κατά της θανατική ποινής.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε προαναγγείλει τη ζωντανή μετάδοση μιας εκτέλεσης διά τυφεκισμού από στρατιωτικό απόσπασμα στις 3 Δεκεμβρίου. Ήταν μια πρόταση που στήριζε και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τελικά εγκαταλείφθηκε λόγω του σάλου που προκάλεσε.

Παράλληλα, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί κυβερνήτες εφαρμόζουν μέτρα επιείκειας σε αυξημένο ρυθμό. Τελευταίο δείγμα, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μετατρέπει τις ποινές των 548 θανατοποινιτών της πολιτείας σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η στήριξη στη θανατική ποινή παρέμεινε ελαφρά πάνω από το 50%, προτού καταγράψει πτώση στο 49% φέτος, σημειώνει το Gallup.

Αυτή η άποψη παραμένει η πλειοψηφία μεταξύ του πιο ηλικιωμένου πληθυσμού, άνω των 50 ετών, ενώ οι νεότεροι, κάτω των 30 ετών, αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν, σύμφωνα με την έρευνα. 

Συνολικά, 35 εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους στις ΗΠΑ, όλες με τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης. Η μεγάλη πλειονότητα των καταδικασθέντων είχαν διαπράξει εγκλήματα πριν από 20 ή και 30 χρόνια.

Πηγή: protothema.gr

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