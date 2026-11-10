Συναγερμός στο Ιράν: Στις φλόγες τυλίχθηκε πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται τον υφυπουργό Πετρελαίου της χώρας, η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για ενδεχόμενες ζημιές στις υποδομές.

Όπως μεταδίδει το Fars, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την εκκένωση της πλατφόρμας προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των μηχανικών που εργάζονται στην εγκατάσταση.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, με τους αρμόδιους αξιωματούχους να εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα: τη διαρροή φυσικού αερίου και την πρόκληση ατυχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο σενάρια θεωρείται επικρατέστερο, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η σημασία της πλατφόρμας για την παραγωγή φυσικού αερίου

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής του South Pars, ενός από τα σημαντικότερα κοιτάσματα φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο, η ημερήσια παραγωγή της εγκατάστασης ανέρχεται σε 14,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, όταν η συνολική ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της συνολικής παραγωγής του South Pars, στοιχείο που περιορίζει το παραγωγικό της βάρος σε σχέση με το σύνολο των εγκαταστάσεων του κοιτάσματος.

Το South Pars, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και αποτελεί μέρος ενός τεράστιου κοιτάσματος το οποίο μοιράζονται το Ιράν και το Κατάρ, έχει στρατηγική σημασία για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Τεχεράνης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιρανικών αρχών ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα και αν η πυρκαγιά έχει προκαλέσει ζημιές που θα επηρεάσουν την παραγωγή της. Τα τελικά συμπεράσματα για τα αίτια του περιστατικού αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πηγή: prothema.gr