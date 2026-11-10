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ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν στέλνει «μήνυμα» στις ΗΠΑ: Επίσημα αποκαλυπτήρια νέας υπόγειας πόλης με πυραύλους, drones και εκτοξευτήρες

 10.11.2026 - 20:09
Το Ιράν στέλνει «μήνυμα» στις ΗΠΑ: Επίσημα αποκαλυπτήρια νέας υπόγειας πόλης με πυραύλους, drones και εκτοξευτήρες

Μια νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων», κατασκευασμένη βαθιά μέσα σε ορεινό όγκο, παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από τη στρατιωτική εγκατάσταση, στην οποία φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και συστήματα εκτόξευσης.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγου Αλί Αμπντολαχί, και του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχου Ματζίντ Μουσαβί.

Στα πλάνα που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται οι δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί να επιθεωρούν τμήματα του υπόγειου συγκροτήματος, όπου έχουν τοποθετηθεί διάφοροι τύποι πυραύλων και εκτοξευτών. Η ακριβής τοποθεσία της εγκατάστασης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

 

Δείτε βίντεο

 

 

  

Η αποκάλυψη της νέας εγκατάστασης είχε προαναγγελθεί στις 7 Νοεμβρίου από τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχο Χοσεΐν Μοχέμπι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αεροδιαστημικής Δύναμης. 

Ο Μοχέμπι υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στην ταχεία μεταφορά γραμμών παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από υπέργειες εγκαταστάσεις σε υπόγεια συγκροτήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν χρησιμοποιούνται πλέον αποκλειστικά για την αποθήκευση οπλικών συστημάτων, αλλά περιλαμβάνουν και υποδομές κατασκευής, δημιουργώντας ουσιαστικά υπόγειες «πόλεις παραγωγής πυραύλων».

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η εγχώρια τεχνογνωσία, η μεγάλη γεωγραφική έκταση της χώρας και η δυνατότητα προσαρμογής των παραγωγικών εγκαταστάσεων επιτρέπουν τη συνέχιση της κατασκευής οπλικών συστημάτων ακόμη και υπό συνθήκες εκτεταμένων βομβαρδισμών.

Γκαλιμπάφ:  Εάν οι ΗΠΑ κάνουν λάθος υπολογισμούς θα δεχθούν την άμεση απάντησή μας

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον προβεί σε εσφαλμένους υπολογισμούς.

«Μην κάνετε λάθη στους υπολογισμούς σας· αν σφάλετε, το Ιράν δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε μια ταχεία και απρόσμενη αμυντική ενέργεια. Αυτή τη φορά, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τη γεωγραφία της σύγκρουσης», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας «πόλης πυραύλων» του Ιράν 

Πρόσθεσε ότι η νέα αυτή «πόλη πυραύλων» αποτελεί ένα σαφές μήνυμα του Ιράν προς τους εχθρούς του. 

«Τα τέκνα του Ιράν δεν παραμελούν τη βελτίωση των αμυντικών τους δυνατοτήτων, ακόμη και υπό τα πυρά του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα εγκαίνια της νέας πόλης πυραύλων της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας του ιρανικού λαού να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας». 

Το μήνυμα της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η παρουσίαση της νέας «πόλης πυραύλων» πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει και να ενισχύσει τις πυραυλικές του δυνατότητες, έπειτα από τα πλήγματα που δέχθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του στη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανάλυση του IranWire, η μεταφορά κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών στο υπέδαφος αποτελεί βασικό στοιχείο της ιρανικής στρατηγικής για την προστασία του πυραυλικού οπλοστασίου από αεροπορικές επιθέσεις.

Παράλληλα, όμως, η ύπαρξη υπόγειων εγκαταστάσεων δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία. Προηγούμενα πλήγματα είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις εισόδους σηράγγων και στις υποδομές πρόσβασης, περιορίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων συγκροτημάτων.

Η Τεχεράνη επιδιώκει, μέσα από τη δημοσιοποίηση των νέων εικόνων, να αναδείξει τη δυνατότητά της να διατηρεί και να ανασυγκροτεί το πυραυλικό της δυναμικό, παρά τις στρατιωτικές πιέσεις και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις της.

Πηγή: protothema.gr

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