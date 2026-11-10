Συνάντηση Γκουτέρες - Ερντογάν: Στην ατζέντα το Κυπριακό - Οσα συζήτησαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Ερντογάν και Γκουτέρες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο, τη Γάζα και τη Λιβύη, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών σχετικά με το Κυπριακό.

Κατά τη συνάντηση, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανάληψη της προεδρίας της COP31 από την Τουρκία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Διάσκεψη θα αποτελέσει νέα αφετηρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες, σε συνεργασία με χώρες της περιοχής, για αποκλιμάκωση και επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου.

Για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, δήλωσε ότι η Άγκυρα εργάζεται για τον τερματισμό του και είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια νέα διαδικασία διαλόγου.