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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή είναι η 75χρονη Μηλίτσα που έχασε τη ζωή της ενώ μάζευε μανιτάρια: Πότε θα τελεστεί η κηδεία της - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 10.11.2026 - 15:53
Αυτή είναι η 75χρονη Μηλίτσα που έχασε τη ζωή της ενώ μάζευε μανιτάρια: Πότε θα τελεστεί η κηδεία της - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Θλίψη σκόρπισε ο τραγικός θάνατος της 75χρονης Μηλίτσας Φάντη, η οποία έχασε τη ζωή της το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, μετά από πτώση σε γκρεμό, ενώ είχε μεταβεί για συλλογή μανιταριών σε χωριό της επαρχίας Μόρφου.

Η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από την Τσακκίστρα, είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με συγγενικό της πρόσωπο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:50 το απόγευμα του Σαββάτου. Η 75χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κάμπου.

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Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την Μηλίτσα Φάντη την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τσακκίστρα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:00 π.μ., ενώ καλεί όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Παράλληλα, αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, στη μνήμη της εκλιπούσας.

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