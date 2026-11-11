Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Έπαιρναν ΕΕΕ για χρόνια και κανείς δεν ολοκλήρωνε τον έλεγχο - Τα ευρήματα που προκαλούν ερωτήματα

Η έκθεση καταγράφει σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας (ΥΔΕΠ), με αποτέλεσμα επιδόματα να καταβάλλονται για χρόνια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων ή να επιβεβαιώνεται εγκαίρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Επιδόματα για χρόνια με προσωρινή έγκριση

Από τις 252 περιπτώσεις προέγκρισης που εξετάστηκαν σε αρχικό στάδιο, στις 242 το ΕΕΕ καταβαλλόταν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς τελική απόφαση. Σε 150 περιπτώσεις η προέγκριση ξεπερνούσε τα δύο χρόνια, παρότι συνήθως δινόταν προθεσμία τριών μηνών για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε στοχευμένο δείγμα 11 αιτήσεων, οι δικαιούχοι είχαν λάβει από €21.887 μέχρι €131.973 ο καθένας, για περιόδους από 57 έως 129 μήνες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αιτητή που έλαβε €102.528 από το 2017 μέχρι το 2024. Κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει αναληθή στοιχεία για τα εισοδήματα και την οικογενειακή του κατάσταση. Η αίτηση τερματίστηκε και κινήθηκε διαδικασία ανάκτησης ολόκληρου του ποσού.

Σε άλλη περίπτωση, αιτήτρια έλαβε €80.607 για περίοδο 83 μηνών, ενώ ήταν εγγεγραμμένη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μόνο για 33 μήνες. Η αίτησή της τερματίστηκε το 2024, μεταξύ άλλων, αφού κρίθηκε εκουσίως άνεργη.

ΕΕΕ με καταθέσεις μέχρι €680.000

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις τραπεζικές καταθέσεις. Συνολικά καταγράφηκαν 737 περιπτώσεις παραχώρησης ΕΕΕ με εφαρμογή νομοθετικών εξαιρέσεων στο κριτήριο των καταθέσεων.

Από αυτές, 19 αφορούσαν καταθέσεις άνω των €100.000, 131 καταθέσεις μεταξύ €20.000 και €100.000 και 587 καταθέσεις μεταξύ €5.000 και €20.000.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε 11 περιπτώσεις με καταθέσεις από €160.000 μέχρι €680.000, κυρίως ατόμων με αναπηρία, που είχαν λάβει επιδόματα από €16.000 μέχρι €120.000.

Παρότι η νομοθεσία επιτρέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν επαρκή δικαιολογητικά για την προέλευση και τον σκοπό των καταθέσεων. Σε δύο περιπτώσεις προσκομίστηκαν πρόσθετα στοιχεία κατά τον επανέλεγχο του 2026.

Σε μία χαρακτηριστική υπόθεση, αιτητής έλαβε €90.839 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, χωρίς να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι καταθέσεις του προέρχονταν από αποζημίωση λόγω ατυχήματος, όπως προϋπέθετε η σχετική εξαίρεση.

Ακίνητα μέχρι €811.400 και επιδόματα €159.660

Σοβαρές αδυναμίες διαπιστώθηκαν και στον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας.

Από 89 περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν νομοθετικές εξαιρέσεις, εξετάστηκαν οι εννέα με τη μεγαλύτερη αξία ιδιοκτησίας. Οι αιτητές κατείχαν ακίνητα αξίας από €132.450 μέχρι €811.400, ενώ είχαν λάβει επιδόματα από €24.433 μέχρι €159.660.

Σε συγκεκριμένη περίπτωση, η αξία ακίνητης περιουσίας αυξήθηκε από €150.767 σε €210.400, χωρίς να τεκμηριώνεται έγκαιρη επανεξέταση της αίτησης. Ο δικαιούχος συνέχισε να λαμβάνει ΕΕΕ μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, όταν η αίτησή του τερματίστηκε λόγω εισοδημάτων.

Παράλληλα, υπήρχαν ενδείξεις πιθανής μη συνεχούς διαμονής του στην Κύπρο, οι οποίες δεν διαπιστώθηκε ότι διερευνήθηκαν επαρκώς.

Πλήρωναν τόκους ακόμη και μετά τη λήξη δανείου

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης περίπτωση στην οποία η ΥΔΕΠ κατέβαλε συνολικά €6.160 για τόκους στεγαστικού δανείου επί 34 μήνες μετά τη λήξη του.

Εντοπίστηκαν ακόμη προβλήματα στη διασύνδεση με τις τράπεζες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το πληροφοριακό σύστημα δεν μπορούσε να εντοπίσει ούτε τον λογαριασμό στον οποίο καταβαλλόταν το επίδομα.

Σε άλλη υπόθεση, αιτητής λάμβανε ΕΕΕ ως άτομο με αναπηρία από το 2015, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή του από το αρμόδιο Τμήμα. Η διαδικασία εξακολουθούσε να εκκρεμεί τον Ιανουάριο του 2026.

Ομάδα ελέγχου με ένα μέλος

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι από τα τέσσερα μέλη της ομάδας που συστάθηκε το 2023 για διερεύνηση καταγγελιών, τα τρία είχαν παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθούν, σύμφωνα με την απάντηση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας τον Ιούνιο του 2026.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει επίσης ελλιπείς ηλεκτρονικούς φακέλους, απουσία ενιαίων γραπτών διαδικασιών και αδυναμίες στην παρακολούθηση εκκρεμοτήτων.

Η Ελεγκτική εισηγείται τη δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στην ΥΔΕΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δημόσια χρήματα καταβάλλονται σε πρόσωπα που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι όλες οι καταβολές ήταν παράνομες, καθώς η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις. Αναδεικνύουν, ωστόσο, σημαντικά κενά στον έλεγχο και την τεκμηρίωση των αποφάσεων.