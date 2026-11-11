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Αρχίζει η προεργασία για τα νέα σημεία διέλευσης

 11.11.2026 - 14:41
Αρχίζει η προεργασία για τα νέα σημεία διέλευσης

Η ελληνοκυπριακή ομάδα της Τεχνικής Επιτροπής για την διάνοιξη των οδοφραγμάτων θα συνέλθει αυτή την εβδομάδα για την προεργασία που απαιτείται προς υλοποίηση της απόφασης των δύο ηγετών την περασμένη Δευτέρα για την διάνοιξη δύο νέων σημείων διέλευσης σε Λουροτζίνα – Λύμπια και Κάμπο – Καραβοστάσι.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Τεχνική Επιτροπή για να ορίσουν ένα οργανόγραμμα των εργασιών που απαιτούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, θα χρειαστεί, εκτός της προεργασίας, να γίνουν επιτόπου επισκέψεις, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάμπου και του Καραβοστασίου, εντός της νεκρής ζώνης και επαφές με τα ΗΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο υφιστάμενος δρόμος από τον Κάμπο της Τσακίστρας προς την νεκρή ζώνη στο ύψος το Καραβοστασίου είναι χωματόδρομος και θα πρέπει να ελεγχθεί το έδαφος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το τί χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας κανονικός δρόμος, στις υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές. Υπάρχει επίσης η όδευση του τμήματος εντός της νεκρής ζώνης όπου εμπλέκεται και η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η περίπτωση του σημείου διέλευσης στη Λουρουτζίνα – Λύμπια είναι πιο εύκολη και μικρή σε απόσταση. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόφαση που λήφθηκε την Δευτέρα είναι πως τα δύο οδοφράγματα θ’ ανοίξουν ταυτόχρονα.

Όπως επίσης πληροφορείται το ΚΥΠΕ την ερχόμενη Δευτέρα θα συναντηθούν οι συμπρόεδροι της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά η οποία θα εφαρμόσει την απόφαση για την μεταφορά αρχειακού υλικού. Θα προσδιοριστεί αυτό το υλικό για το οποίο θα γίνει ψηφιακός διαμοιρασμός ώστε να υπάρχει και στις δύο πλευρές. Πρόκειται για αρχειακό υλικό και από την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, εφημερίδες κ.ά.

 

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