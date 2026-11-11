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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμη η ερχόμενη βδομάδα για παιδεία - Συνέρχονται τα συλλογικά σώματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων

 11.11.2026 - 13:03
Κρίσιμη η ερχόμενη βδομάδα για παιδεία - Συνέρχονται τα συλλογικά σώματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων

Την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχονται τα συλλογικά σώματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ενώπιων των οποίων θα τεθεί η λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης προκειμένου να υποστηρίξουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε σχέση με την προώθηση νομοσχεδίου που αφορά το σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές  οργανώσεις απέστειλαν επιστολή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας με την οποία ζητούν τον καθορισμό συνάντησης μαζί της προκειμένου να τεθούν οι θέσεις και οι ανησυχίες τους.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου θα συνέλθει η εκατονταμελής Παγκύπρια Συνδιάσκεψη (100 Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ)  για αξιολόγηση των εξελίξεων και εξέταση της λήψης δυναμικών μέτρων αντίδρασης.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι για το θέμα θα συνέλθει το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης. Την ίδια ημέρα, όπως είπε στο ΚΥΠΕ  ο ΓΓ της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, θα συνέλθει και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου.

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωσή τους την Τρίτη ανέφεραν ότι «οι μέχρι σήμερα χειρισμοί του ΥΠΑΝ συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τον θεσμικό τους ρόλο», σημειώνοντας πως «η τραγική καθυστέρηση ως προς την έναρξη του διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η αμετακίνητη στάση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εκπαιδευτικών και με την πιθανότητα πολλοί να παραμείνουν εκτός συστήματος, υπονομεύουν ευθέως τον κοινωνικό διάλογο». 

Παράλληλα, τόνισαν ότι «το νομοσχέδιο, το οποίο το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, δεν είχε καν κοινοποιηθεί στις εκπαιδευτικές οργανώσεις», εκφράζοντας  την εκτίμηση πως «κρίνεται τουλάχιστον αντιφατικό το ΥΠΑΝ να επικαλείται δημόσια τον διάλογο, τη θεσμικότητα και την υπευθυνότητα, ενώ στην πράξη παραγνωρίζει τους θεσμικούς συνομιλητές του, αποκλείοντάς τους ακόμη και από την ενημέρωση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου».

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στον οποίο απέστειλαν επιστολή ζητώντας συνάντηση, προκειμένου να θέσουν τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο, όπως σημειώνουν, να λάβουν απάντηση, και προσθέτουν ότι στις 8 Οκτωβρίου κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκφράζουν τη θέση πως η όλη στάση του Προέδρου Χριστοδουλίδη «συνιστά απαξίωση προς τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και προς τις 17.000 μέλη που εκπροσωπούν».

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ στην κοινή ανακοίνωση υπογράμμισαν «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε προσπάθεια θυματοποίησης των μελών τους και δεν θα παραμείνουν απαθείς απέναντι σε ενέργειες που πλήττουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους και θα τους οδηγήσουν στην απόλυση».

Κάλεσαν δε την εκτελεστική εξουσία «να αναλάβει τις ευθύνες της, να επιδείξει έμπρακτα τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και να αποκαταστήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικού και θεσμικού διαλόγου».

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