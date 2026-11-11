Γκουτέρες ενώπιον της COP31: Να μπει τέλος στον «εθισμό στα ορυκτά καύσιμα»

«Πρώτο μας καθήκον απέναντι στο κλίμα είναι να λέμε την αλήθεια», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί. «Αυτός είναι ο δρόμος προς την αμοιβαία καταστροφή», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η επιστήμη δεν μας καλεί να παραδοθούμε, αλλά να αγωνιστούμε ακόμη πιο δυναμικά.

«Αγωνιζόμαστε για την ίδια μας τη ζωή και για το μέλλον των παιδιών μας», τόνισε, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικά διδάγματα που καταδεικνύουν πως είναι εφικτές ακόμη και εκθετικές αλλαγές.

Αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μεταφορών, ο κ. Γκουτέρες είπε ότι η ηλιακή ενέργεια κάλυψε σχεδόν τα τρία τέταρτα της καθαρής αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σχεδόν ένα στα τρία αυτοκίνητα που πωλήθηκαν φέτος ήταν ηλεκτρικό.

Είπε ότι τα επιχειρήματα υπέρ των ορυκτών καυσίμων καταρρέουν και επέμεινε ότι πρέπει να υπάρξει σταδιακή κατάργησή τους. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συμβεί από μόνο του, προειδοποίησε, καλώντας να μπει τέλος στον παγκόσμιο εθισμό στα ορυκτά καύσιμα.

Ο κ. Γκουτέρες είπε ότι το τρίτο δίδαγμα είναι και το δυσκολότερο, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, και υπογράμμισε ότι ο κόσμος πρέπει να κινηθεί ταχύτερα.

«Η κλιματική δικαιοσύνη είναι η καθοριστική πρόκληση της επόμενης δεκαετίας», είπε, ζητώντας τη σύναψη ενός νέου συμφώνου για την κλιματική δικαιοσύνη, στη βάση της κοινής ευθύνης και των κοινών οφελών, στο οποίο όλες οι χώρες θα αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Όπως ανέφερε, οι χώρες βρίσκονται μπροστά στην επιλογή, είτε να προχωρήσουν σε μια δίκαιη μετάβαση είτε να πληρώσουν το τίμημα μέσα από το χάος. Επέμεινε, επίσης, ότι οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώσουν.

Σε καταληκτικό μήνυμά του, ο κ. Γκουτέρες, του οποίου η θητεία ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται σύντομα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να λέει την αλήθεια ούτε να αγωνίζεται για την ανάληψη δράσης για το κλίμα.

«Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον. Θα είμαι στο πλευρό σας σε κάθε βήμα της διαδρομής», ανέφερε.