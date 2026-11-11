Τζον Χριστοδούλου: Αν το προσπαθήσω πιστεύω θα είμαι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χριστοδούλου κλήθηκε να σχολιάσει κατά πόσο θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

«Αν το προσπαθήσω, πιστεύω πως θα είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σημαντικό προσωπικό δίλημμα. Όπως σημείωσε, μια τέτοια επιλογή θα απαιτούσε διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά και την παραίτηση από αρκετές προσωπικές ελευθερίες.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικά στη χώρα, να στηρίξει τους οικονομικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για την Κύπρο. Ωστόσο, όπως εξήγησε, τον προβληματίζει το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που επιθυμεί να έχει τον έλεγχο των υποθέσεων με τις οποίες καταπιάνεται, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του.

«Το μυαλό μου λέει όχι, η καρδιά μου λέει να το τολμήσω»

Κλείνοντας, ο επιχειρηματίας επανήλθε στο προσωπικό δίλημμα που καλείται να διαχειριστεί, περιγράφοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα.

«Το μυαλό μου λέει ξεκάθαρα όχι. Η καρδιά μου λέει να το τολμήσω, γιατί θα κάνεις τη διαφορά, θα βοηθήσεις τους φτωχούς και θα φέρεις τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η ανάγκη του να έχει τον έλεγχο όσων αναλαμβάνει αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που τον κάνουν να αντιμετωπίζει με προβληματισμό μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα.

Δείτε την ανάρτηση του: