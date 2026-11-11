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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάλμας: «Αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με τον GSI»

 11.11.2026 - 13:33
Πάλμας: «Αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με τον GSI»

Την αποφασιστικότητα της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας να προχωρήσουν με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, ασκώντας τα δικαιώματά τους στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Εκτίμησε ότι το κλίμα είναι καλό, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι δηλώσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να δημιουργείται πολεμικό κλίμα.

Ο κ. Πάλμας απαντούσε σε ερώτηση για την επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών και την αναμενόμενη είσοδο του ερευνητικού σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ στις 19 Νοεμβρίου, ή λίγες ημέρες αργότερα σε περίπτωση καθυστέρησης στο περιθώριο της άσκησης «ΝΕΜΕΣΙΣ».

Οι δραστηριότητες των δύο χωρών κινούνται εντός των πλαισίων της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας ότι ασκούν εξουσίες που τους παρέχονται από το διεθνές δίκαιο.

Όπως είπε, «δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε οποιονδήποτε, από τη στιγμή που ενεργούν εντός αυτών των πλαισίων».

Χαρακτήρισε τον GSI έργο ουσιαστικής και γεωπολιτικής αξίας, για το οποίο υπάρχει αποφασιστικότητα να προχωρήσει, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με γαλλικές εταιρείες.

Ο κ. Πάλμας επισήμανε ότι οι δύο χώρες θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη βάση του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την Ευρώπη, η οποία κατά διαστήματα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, αντιμετωπίζει ενεργειακά ζητήματα.

Ανέφερε ακόμη ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ολοκλήρωση του έργου το 2031. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα έργο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με τη χρηματοδότηση και την οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επιχορηγήσει το πρότζεκτ με ποσό που ξεπερνά τα 630 εκατομμύρια ευρώ.

Ερωτηθείς κατά πόσο αναμένει να υπάρξουν προσκόμματα, ο κ. Πάλμας εκτίμησε ότι το κλίμα είναι καλό.

Τόνισε ότι θα πρέπει να λέγονται λίγα και να γίνονται πολλά προς την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής και υλοποίησης του έργου, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ανεβαίνουν οι τόνοι και χωρίς οι δημόσιες τοποθετήσεις να δημιουργούν πολεμικό κλίμα γύρω από το ζήτημα.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο πλανήτης βιώνει ήδη αρκετές κρίσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην παρατεταμένη κρίση με το Ιράν, καθώς και στη γεωπολιτική αστάθεια και ανασφάλεια που δημιουργείται. Όπως είπε, δεν θα πρέπει να προστίθενται και άλλα ζητήματα μέσω των δημόσιων δηλώσεων, τα οποία εντείνουν αυτό το κλίμα.

 

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