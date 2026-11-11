Πλήρης στήριξη Κοινοπολιτείας σε κυριαρχία ΚΔ και επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, οι αναφορές περιλαμβάνονται στο τελικό Ανακοινωθέν της Συνόδου Αρχηγών Κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας (CHOGM 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 4 Νοεμβρίου στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εκπροσώπησε στη Σύνοδο η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό το θέμα «Ενίσχυση των συνεργασιών και των επενδύσεων για μια ευημερούσα Κοινοπολιτεία», με επίκεντρο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η Υφυπουργός συμμετείχε σε συζητήσεις για την κλιματική δράση και ανθεκτικότητα, τον βιώσιμο οικονομικό μετασχηματισμό, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ψηφιακή καινοτομία και την ενδυνάμωση των νέων, με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας.