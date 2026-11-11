Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠλήρης στήριξη Κοινοπολιτείας σε κυριαρχία ΚΔ και επανέναρξη διαπραγματεύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλήρης στήριξη Κοινοπολιτείας σε κυριαρχία ΚΔ και επανέναρξη διαπραγματεύσεων

 11.11.2026 - 14:56
Πλήρης στήριξη Κοινοπολιτείας σε κυριαρχία ΚΔ και επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Την πλήρη και διαρκή στήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες της Κοινοπολιτείας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, οι αναφορές περιλαμβάνονται στο τελικό Ανακοινωθέν της Συνόδου Αρχηγών Κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας (CHOGM 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 4 Νοεμβρίου στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εκπροσώπησε στη Σύνοδο η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό το θέμα «Ενίσχυση των συνεργασιών και των επενδύσεων για μια ευημερούσα Κοινοπολιτεία», με επίκεντρο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, η Υφυπουργός συμμετείχε σε συζητήσεις για την κλιματική δράση και ανθεκτικότητα, τον βιώσιμο οικονομικό μετασχηματισμό, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ψηφιακή καινοτομία και την ενδυνάμωση των νέων, με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Ο διάσημος πελεκάνος στο λιμανάκι της Πάφου έχει πλέον συντροφιά - Ο Κόκος βρήκε τον Κρις και κλέβουν την παράσταση!
Σοβαρή καταγγελία: «Να προσέχετε! Φυσιοθεραπευτές χρεώνουν περισσότερα και τα τσεπώνουν»
Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις
Ζώδια 11 Νοεμβρίου: Για ποιους το παρελθόν χτυπά ξανά την πόρτα – Ποιοι πρέπει να προσέξουν
Θλίψη για πρώην Διευθυντή Λυκείου – Τον αποχαιρετούν δύο πρώην μαθητές του που σήμερα κατέχουν σημαντικά αξιώματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο Κακουργιοδικείο 32χρονος για την υπόθεση κοκαΐνης στη Λάρνακα

 11.11.2026 - 14:46
Επόμενο άρθρο

«Η Ομοσπονδία δεν επενδύει στο γυναικείο ποδόσφαιρο — Χρειάζεται 4 μεταγραφές ο Απόλλωνας»

 11.11.2026 - 15:33
ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

Η αναμέτρηση Αβέρωφ Νεοφύτου- Γιώργου Παμπορίδη, εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια εσωκομματική εκλογή. Οι διαφορετικές στρατηγικές των δύο υποψηφίων, η παρέμβαση Χάρη Γεωργιάδη και οι τοποθετήσεις της Αννίτας Δημητρίου, συνθέτουν ένα σκηνικό, στο οποίο διακυβεύεται η επόμενη πολιτική ταυτότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι: Η μάχη για το χρίσμα, τα «καρφιά» και οι ανοιχτές πληγές του 2023 - Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της παράταξης;

  •  11.11.2026 - 06:28
Τι αλλάζει στο Κυπριακό: Η συμφωνία για τα οδοφράγματα και το επόμενο στοίχημα – Η δεύτερη ανάγνωση της τριμερούς

Τι αλλάζει στο Κυπριακό: Η συμφωνία για τα οδοφράγματα και το επόμενο στοίχημα – Η δεύτερη ανάγνωση της τριμερούς

  •  11.11.2026 - 06:30
ΑΝΑΛΥΣΗ: Δημοσκόπηση Alpha: Η υπεροχή Αβέρωφ έναντι Παμπορίδη και η ισχυρή επιρροή του στη βάση του ΔΗΣΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Δημοσκόπηση Alpha: Η υπεροχή Αβέρωφ έναντι Παμπορίδη και η ισχυρή επιρροή του στη βάση του ΔΗΣΥ

  •  11.11.2026 - 09:45
ΠτΔ: Ενημέρωσε την φον ντερ Λάιεν για την απουσία του Ερντογάν κατά την υποδοχή του - «Ένδειξη περιφρόνησης»

ΠτΔ: Ενημέρωσε την φον ντερ Λάιεν για την απουσία του Ερντογάν κατά την υποδοχή του - «Ένδειξη περιφρόνησης»

  •  11.11.2026 - 10:52
VIDEO: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την σχεδιαζόμενη δολοφονία – Θα ανατίναζαν τον βαρυποινίτη εν κινήσει

VIDEO: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την σχεδιαζόμενη δολοφονία – Θα ανατίναζαν τον βαρυποινίτη εν κινήσει

  •  11.11.2026 - 11:53
Η Στέλλα Κυριακίδου ανοίγει τα χαρτιά της: Στηρίζει Παμπορίδη στις εσωκομματικές – Τι αποκάλυψε για την υγεία της

Η Στέλλα Κυριακίδου ανοίγει τα χαρτιά της: Στηρίζει Παμπορίδη στις εσωκομματικές – Τι αποκάλυψε για την υγεία της

  •  11.11.2026 - 10:19
Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Έπαιρναν ΕΕΕ για χρόνια και κανείς δεν ολοκλήρωνε τον έλεγχο - Τα ευρήματα που προκαλούν ερωτήματα

Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Έπαιρναν ΕΕΕ για χρόνια και κανείς δεν ολοκλήρωνε τον έλεγχο - Τα ευρήματα που προκαλούν ερωτήματα

  •  11.11.2026 - 09:00
VIDEO: Φόνος στην Πέγεια: Ενώπιον δικαστηρίου η 35χρονη – Αναμένεται να υποδείξει πού πέταξαν το μαχαίρι

VIDEO: Φόνος στην Πέγεια: Ενώπιον δικαστηρίου η 35χρονη – Αναμένεται να υποδείξει πού πέταξαν το μαχαίρι

  •  11.11.2026 - 08:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα