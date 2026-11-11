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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

 11.11.2026 - 16:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Το μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική και δεν αναγνωρίζει σύνορα, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρέμβασή του την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο και ανέδειξε την Πρωτοβουλία της Λευκωσίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή χωρών-εταίρων από την ευρύτερη περιοχή.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, προσέρχεται στην Αττάλεια με ένα σαφές μήνυμα: η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία, συλλογική ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, αποφασιστική δράση», υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι συλλογικές προσπάθειες εξακολουθούν να μην επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, προσθέτοντας ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη μείωση των εκπομπών, να προωθήσουμε τη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, να τριπλασιάσουμε την παραγωγική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσουμε τις βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση έως το 2030.

Κάλεσε τις χώρες να προχωρήσουν πέρα από τις διακηρύξεις και να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των δεσμεύσεων, στις επενδύσεις, στην εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το κλίμα και σε μια δίκαιη μετάβαση.

«Για την Κύπρο, ένα νησί στην Ανατολική Μεσόγειο, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής — η λειψυδρία, οι ακραίες θερμοκρασίες, η ερημοποίηση και οι εκτεταμένες πυρκαγιές — αποτελούν ήδη βιωμένη πραγματικότητα. Η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα αποτελούν άμεσες εθνικές προτεραιότητες» ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι κατά την πρόσφατη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Λευκωσία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εφαρμογής των κοινών κλιματικών δεσμεύσεων της Ένωσης και παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

«Η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική και δεν αναγνωρίζει σύνορα. Η αντιμετώπισή της, συνεπώς, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Η Κύπρος αποδίδει στρατηγική σημασία στην εμβάθυνση των συνεργασιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πολιτικής προστασίας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις δράσεις της Λευκωσίας μέσω της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία φέρνει κοντά δέκα χώρες-εταίρους από την ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία ενώνει Κυβερνήσεις και περισσότερους από 200 επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της περιοχής. «Μαζί εργαζόμαστε για την ενίσχυση της συλλογικής μας ικανότητας όσον αφορά την προσαρμογή, τον μετριασμό των επιπτώσεων και την ανθεκτικότητα, μέσω πρακτικών διασυνοριακών δράσεων και περιφερειακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης» είπε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον Περιφερειακό Σταθμό Εναέριας Πυρόσβεσης της Κύπρου, μια κοινή πρωτοβουλία με την Ιορδανία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του τρέχοντος έτους με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς τον «μια ακόμη απτή εκδήλωση της δέσμευσής μας για περιφερειακή συνεργασία».

Όπως είπε, ο σταθμός γεφυρώνει τους ευρωπαϊκούς πόρους πολιτικής προστασίας με τα μέσα της περιοχής και φιλοξενεί στην Κύπρο εξειδικευμένα πληρώματα πυρόσβεσης, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα για ταχεία ανταπόκριση και κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η επιτυχία της COP31 πρέπει να κριθεί με βάση την αποτελεσματικότητα των δράσεων επί του πεδίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Ανέφερε ότι η αντίδραση των χωρών δεν πρέπει να γνωρίζει διαιρέσεις και κάλεσε όλους να δράσουν από κοινού, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα ασφαλέστερο μέλλον για όλους.

Με το πέρας της παρέμβασής του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναχωρεί από την Αττάλεια για να μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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