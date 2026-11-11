Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο
ΔΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

 11.11.2026 - 16:42
Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία μέσω διαρροών σε ΜΜΕ και διπλωματικών πηγών προκαλεί για το καλώδιο, ισχυριζόμενη ότι έδωσε τη συγκατάθεσή της για τις εργασίες του και ότι απέτρεψε... νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Türkiye Today, που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές η Άγκυρα απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου διπλωματική νότα προς τη γαλλική πλευρά, με την οποία αφενός γνωστοποίησε επισήμως τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες και αφετέρου επανέλαβε την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου.

Οι ίδιες πηγές παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως επιβεβαίωση των τουρκικών θέσεων και δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα, τα όρια της οποίας, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Αποτρέψαμε τη δημιουργία τετελεσμένων»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι τουρκικές πηγές στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα απέτρεψε μια νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είχαν εκδώσει NAVTEX για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, τις οποίες η Τουρκία χαρακτήρισε μη εξουσιοδοτημένες και στη συνέχεια ακύρωσε. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι έρευνες σε περιοχές τις οποίες θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των ερευνητικών εργασιών.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επιχειρούν να διαχωρίσουν την τουρκική στάση από το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται σε περιφερειακά ενεργειακά έργα. Επιμένουν, ωστόσο, ότι αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Ο διάσημος πελεκάνος στο λιμανάκι της Πάφου έχει πλέον συντροφιά - Ο Κόκος βρήκε τον Κρις και κλέβουν την παράσταση!
Σοβαρή καταγγελία: «Να προσέχετε! Φυσιοθεραπευτές χρεώνουν περισσότερα και τα τσεπώνουν»
Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις
Ζώδια 11 Νοεμβρίου: Για ποιους το παρελθόν χτυπά ξανά την πόρτα – Ποιοι πρέπει να προσέξουν
Θλίψη για πρώην Διευθυντή Λυκείου – Τον αποχαιρετούν δύο πρώην μαθητές του που σήμερα κατέχουν σημαντικά αξιώματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

 11.11.2026 - 16:36
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Κορυφαίος ο Μπακασέτας

 11.11.2026 - 16:45
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Το μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική και δεν αναγνωρίζει σύνορα, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρέμβασή του την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο και ανέδειξε την Πρωτοβουλία της Λευκωσίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή χωρών-εταίρων από την ευρύτερη περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

  •  11.11.2026 - 16:36
Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

  •  11.11.2026 - 18:36
ΑΝΑΛΥΣΗ: Δημοσκόπηση Alpha: Η υπεροχή Αβέρωφ έναντι Παμπορίδη και η ισχυρή επιρροή του στη βάση του ΔΗΣΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Δημοσκόπηση Alpha: Η υπεροχή Αβέρωφ έναντι Παμπορίδη και η ισχυρή επιρροή του στη βάση του ΔΗΣΥ

  •  11.11.2026 - 09:45
«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

  •  11.11.2026 - 18:23
Μονή Αββακούμ: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι» – Η μαρτυρία οικοδόμου για αποδείξεις και ΦΠΑ

Μονή Αββακούμ: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι» – Η μαρτυρία οικοδόμου για αποδείξεις και ΦΠΑ

  •  11.11.2026 - 16:07
Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

  •  11.11.2026 - 16:42
Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

  •  11.11.2026 - 17:19
ΦΕΥΓΕΙ από τον ΓΣΟ ο Τραΐκοβιτς μετά από 17 χρόνια: «Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

ΦΕΥΓΕΙ από τον ΓΣΟ ο Τραΐκοβιτς μετά από 17 χρόνια: «Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

  •  11.11.2026 - 17:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα