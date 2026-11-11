«Ηρθαμε να σας εξοντώσουμε, θα σας σκοτώσουμε όλους»: Τουλάχιστον 6.300 σχολεία στην Ιταλία έλαβαν απειλητικά email

Ο Βαλντιτάρα, μιλώντας από τις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον αρμόδιο διευθυντή των υπηρεσιών πληροφορικής του υπουργείου να καταγράψει πόσα σχολεία έχουν λάβει τα μηνύματα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περίπου το 84% των δημόσιων σχολικών μονάδων της Ιταλίας έχει γίνει αποδέκτης των απειλητικών email. Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τα ιδιωτικά σχολεία ούτε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (CPIA), τα οποία δεν καλύφθηκαν από την καταγραφή.

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο ευρύτερο κύμα απειλών που καταγράφεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά δεν αφορούν αποκλειστικά σχολεία, αλλά και μέσα μεταφοράς και άλλους χώρους. Όπως δήλωσε, η επανάληψη των απειλών και η εμφάνισή τους σε διαφορετικούς τομείς δημιουργούν την εντύπωση ότι ενδέχεται να πρόκειται για συντονισμένη στρατηγική και όχι για ενέργειες ενός μεμονωμένου ατόμου.

«Η επανάληψη και η διαφοροποίηση των περιστατικών παραπέμπουν περισσότερο σε μια στρατηγική παρά σε έναν μεμονωμένο μυθομανή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βαλντιτάρα διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται αποκλειστικά για προσωπική του εκτίμηση και όχι για επίσημο συμπέρασμα των ερευνών. Όπως τόνισε, στην παρούσα φάση είναι «ειλικρινά αδύνατο» να υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας και οι δικαστικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Το απειλητικό email που εστάλη στα σχολεία

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες που φέρονται να αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του απειλητικού email που έλαβαν εκατοντάδες σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Στο μήνυμα, ο αποστολέας εμφανίζεται ως «Μιχαήλ Αντρόποφ», επικεφαλής ενός σχεδίου με την ονομασία «Red Owl» (Κόκκινη Κουκουβάγια), και εξαπολύει ακραίες απειλές για μαζικές δολοφονίες, τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών και επιθέσεις με μαχαίρια.

«Είμαι ο Μιχαήλ Αντρόποφ, επικεφαλής του σχεδίου "Red Owl". Ήρθαμε για να σας καταστρέψουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία εναντίον του λαού σας», αναφέρεται στην αρχή του μηνύματος. Στη συνέχεια, ο αποστολέας ισχυρίζεται ότι έχει τοποθετήσει ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεχειριζόμενο πυροκροτητή μέσα σε πλαστική σακούλα στο κτίριο του σχολείου.

«Προετοιμαζόμουν εδώ και πολύ καιρό γι' αυτό, για να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις τώρα άφησα έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεχειριζόμενο πυροκροτητή μέσα σε μια πλαστική σακούλα στο κτίριό σας», γράφει χαρακτηριστικά. Ακολουθεί η απειλή ότι η έκρηξη θα προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή στον χώρο, ενώ ο συντάκτης του email ισχυρίζεται επίσης ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με την απειλή: «Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαίρια». Η αυθεντικότητα του συγκεκριμένου email δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί εάν ο αποστολέας είναι υπαρκτό πρόσωπο ή εάν η ονομασία «Red Owl» αντιστοιχεί σε πραγματική οργάνωση.

Μελόνι: «Δεν προκύπτει συγκεκριμένος κίνδυνος»

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαίωσε ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έχουν αναδείξει στοιχεία που να υποδηλώνουν πραγματικό κίνδυνο.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πολυάριθμες αναφορές σχετικά με συναγερμούς για βόμβες σε σχολεία. Η αστυνομία και οι αρμόδιοι θεσμοί, σε όλα τα επίπεδα, έχουν κινητοποιηθεί για να παρακολουθούν την κατάσταση και να καθησυχάσουν τους πολίτες, τις οικογένειες και το προσωπικό των σχολείων», ανέφερε.

«Αυτή τη στιγμή, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος», πρόσθεσε.

Η Μελόνι επισήμανε ότι τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με μια προσπάθεια πρόκλησης ανησυχίας και αναστάτωσης, ενώ ανακοίνωσε ότι θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στην έδρα της κυβέρνησης, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να συντονιστούν οι επόμενες ενέργειες.

Απειλητικά email σε περισσότερα από 770 σχολεία στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία

Την ίδια ώρα, παρόμοια απειλητικά μηνύματα έχουν αποσταλεί σε 470 σχολεία της Σκωτίας και περισσότερα από 300 σχολεία της Βόρειας Ιρλανδίας, προκαλώντας ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το απειλητικό email, το οποίο προήλθε από χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ως φάρσα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας, Άντονι ΜακΝάλι, δήλωσε ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους περιστατικά με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας την ανησυχία που προκαλούν στις σχολικές κοινότητες. «Οι έρευνές μας συνεχίζονται, ωστόσο, σε αυτό το στάδιο θεωρούμε ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη είναι η εκτίμηση της αστυνομίας της Σκωτίας, η οποία ανακοίνωσε ότι τα μηνύματα αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίζονται ως ψευδείς απειλές. Εκπρόσωπός της διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκκενωθούν σχολεία ή να παραμείνουν οι μαθητές στο σπίτι αποκλειστικά εξαιτίας του περιεχομένου των email.

«Η συμβουλή μας είναι ότι δεν απαιτείται εκκένωση των σχολείων ή αποχή των παιδιών από την εκπαίδευση με βάση μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων», ανέφερε.

Έρευνες για την προέλευση των μηνυμάτων

Το νέο κύμα απειλών έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ανάλογα περιστατικά στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όταν σχολεία είχαν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω απειλών για βόμβες που τελικά αποδείχθηκαν ψευδείς.

Η Εκπαιδευτική Αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας επισήμανε ότι τα νέα μηνύματα παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα του προηγούμενου μήνα, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αξιόπιστη απειλή.

Παράλληλα, η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάτης της αστυνομίας της Σκωτίας πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστώσει από πού προέρχονται τα email, σε συνεργασία με αστυνομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και του εξωτερικού.

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν τα περιστατικά στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνδέονται μεταξύ τους και εάν πίσω από τη μαζική αποστολή των μηνυμάτων βρίσκεται οργανωμένη ενέργεια με στόχο την πρόκληση πανικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί τέτοια σύνδεση.

Πηγή: protothema.gr