Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΆγρια επίθεση σε 15χρονο στη Λάρνακα: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια επίθεση σε 15χρονο στη Λάρνακα: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

 12.11.2026 - 08:26
Άγρια επίθεση σε 15χρονο στη Λάρνακα: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε 15χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα, στις 10 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, καθώς η σοβαρότητα των τραυμάτων του καθιστούσε αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ένα πρόσωπο έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να ανακριθεί, με στόχο να εξασφαλιστούν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και των υπόλοιπων υπόπτων.

Δείτε εδώ τα αναζητούμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση διερευνάται για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό και άλλα συναφή αδικήματα.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στις έρευνες να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο 24804060, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έλα κορίτσι μου»: Το ανατριχιαστικό βίντεο με 18χρονη να αναζητά 16χρονη ερωτική αντίζηλό της πριν τη σκοτώσει με κουζινομάχαιρο στη Βρετανία
Εορτολόγιο: Γιορτή συνδεόμενη με τη φιλανθρωπία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί και 19 τραυματίες από την κατάρρευση κτηρίου - Μάχη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους - Δείτε βίντεο
Ταξίδια - Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις: Οι επιλογές που ίσως δεν σκέφτηκες και οι τιμές που θα σε εκπλήξουν
Σακίδιο 72 ωρών: Πρέπει να ανησυχούν οι Κύπριοι; Τι πρέπει να γνωρίζουν – Απαντήσεις από το ΥΠΕΣ και οι οδηγίες που έρχονται στα σπίτια
Μυστήριο με τον αιφνίδιο θάνατο 23χρονης influencer - Τι ερευνούν οι Αρχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Black Friday στη Zara: Τα φορέματα για τις γιορτές που αγοράζουν φέτος οι fashionistas – Από 29,95 έως 49,95 ευρώ

 12.11.2026 - 08:23
Επόμενο άρθρο

Μια σπάνια επιστροφή που εντυπωσιάζει: Η μαύρη «Μέλανη» εμφανίστηκε ξανά στο Ακρωτήρι

 12.11.2026 - 08:33
Η σκηνοθεσία Ερντογάν στην Αττάλεια: Πρώτη σειρά για το ψευδοκράτος, δεύτερη για την Κυπριακή Δημοκρατία

Η σκηνοθεσία Ερντογάν στην Αττάλεια: Πρώτη σειρά για το ψευδοκράτος, δεύτερη για την Κυπριακή Δημοκρατία

Υπάρχουν στιγμές στη διεθνή διπλωματία, που μια χειραψία αξίζει περισσότερο από χίλιες ομιλίες. Μια θέση στην πρώτη σειρά μπορεί να αποκαλύπτει περισσότερα από ένα επίσημο ανακοινωθέν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η σκηνοθεσία Ερντογάν στην Αττάλεια: Πρώτη σειρά για το ψευδοκράτος, δεύτερη για την Κυπριακή Δημοκρατία

Η σκηνοθεσία Ερντογάν στην Αττάλεια: Πρώτη σειρά για το ψευδοκράτος, δεύτερη για την Κυπριακή Δημοκρατία

  •  12.11.2026 - 06:23
Δημοσκόπηση Alpha: Πρωτιά του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε όλα τα σενάρια - «Μάχη» για τη δεύτερη θέση

Δημοσκόπηση Alpha: Πρωτιά του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε όλα τα σενάρια - «Μάχη» για τη δεύτερη θέση

  •  11.11.2026 - 21:08
VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία από τον Φειδία - «Με έβαλαν σε λίστα θανάτου»

  •  12.11.2026 - 09:07
Φόνος στην Πέγεια: Νέα δεδομένα από την κατάθεση της 35χρονης - Άφαντο το μαχαίρι

Φόνος στην Πέγεια: Νέα δεδομένα από την κατάθεση της 35χρονης - Άφαντο το μαχαίρι

  •  12.11.2026 - 09:10
Πήγαν για διάρρηξη σε γραφεία στη Λεμεσό και κατέληξαν με χειροπέδες – Τέσσερις συλλήψεις τα ξημερώματα

Πήγαν για διάρρηξη σε γραφεία στη Λεμεσό και κατέληξαν με χειροπέδες – Τέσσερις συλλήψεις τα ξημερώματα

  •  12.11.2026 - 09:04
Σακίδιο 72 ωρών: Πρέπει να ανησυχούν οι Κύπριοι; Τι πρέπει να γνωρίζουν – Απαντήσεις από το ΥΠΕΣ και οι οδηγίες που έρχονται στα σπίτια

Σακίδιο 72 ωρών: Πρέπει να ανησυχούν οι Κύπριοι; Τι πρέπει να γνωρίζουν – Απαντήσεις από το ΥΠΕΣ και οι οδηγίες που έρχονται στα σπίτια

  •  12.11.2026 - 06:25
Βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη οι καπνιστές στην Κύπρο - Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» - Πόσο θα κοστίζει το πακέτο

Βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη οι καπνιστές στην Κύπρο - Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» - Πόσο θα κοστίζει το πακέτο

  •  12.11.2026 - 08:50
Ταξίδια - Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις: Οι επιλογές που ίσως δεν σκέφτηκες και οι τιμές που θα σε εκπλήξουν

Ταξίδια - Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις: Οι επιλογές που ίσως δεν σκέφτηκες και οι τιμές που θα σε εκπλήξουν

  •  12.11.2026 - 06:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα