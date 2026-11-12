Άγρια επίθεση σε 15χρονο στη Λάρνακα: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, καθώς η σοβαρότητα των τραυμάτων του καθιστούσε αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ένα πρόσωπο έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να ανακριθεί, με στόχο να εξασφαλιστούν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και των υπόλοιπων υπόπτων.

Δείτε εδώ τα αναζητούμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση διερευνάται για αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό και άλλα συναφή αδικήματα.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στις έρευνες να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο 24804060, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.