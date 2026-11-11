Στα χέρια της Αστυνομίας 17χρονος για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου στην Πάφο

Φωτογραφία και τα στοιχεία του 17χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 09/11/2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Ο 17χρονος συνελήφθη σήμερα 11/11/2026, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, στη βάση δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Μετά και τον εντοπισμό του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των προσωπικών στοιχείων του, είναι αχρείαστη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 05 και 06/11/2026, άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 28 και 22 ετών αντίστοιχα.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.