Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτα χέρια της Αστυνομίας 17χρονος για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου στην Πάφο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια της Αστυνομίας 17χρονος για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου στην Πάφο

 11.11.2026 - 19:24
Στα χέρια της Αστυνομίας 17χρονος για τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου στην Πάφο

Εντοπίστηκε και συνελήφθη 17χρονος ο οποίος καταζητείτο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκε στις 04/11/2026, στην επαρχία Πάφου.

Φωτογραφία και τα στοιχεία του 17χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 09/11/2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Ο 17χρονος συνελήφθη σήμερα 11/11/2026, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, στη βάση δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Μετά και τον εντοπισμό του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των προσωπικών στοιχείων του, είναι αχρείαστη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 05 και 06/11/2026, άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 28 και 22 ετών αντίστοιχα.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Ο διάσημος πελεκάνος στο λιμανάκι της Πάφου έχει πλέον συντροφιά - Ο Κόκος βρήκε τον Κρις και κλέβουν την παράσταση!
Σοβαρή καταγγελία: «Να προσέχετε! Φυσιοθεραπευτές χρεώνουν περισσότερα και τα τσεπώνουν»
Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις
Ζώδια 11 Νοεμβρίου: Για ποιους το παρελθόν χτυπά ξανά την πόρτα – Ποιοι πρέπει να προσέξουν
Θλίψη για πρώην Διευθυντή Λυκείου – Τον αποχαιρετούν δύο πρώην μαθητές του που σήμερα κατέχουν σημαντικά αξιώματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: «Δεν θα αποκτήσετε ποτέ πυρηνικό όπλο»

 11.11.2026 - 19:02
Επόμενο άρθρο

Καρούσος για εσωκομματικές εκλογές ΔΗΣΥ: «Η βάση δεν ανήκει σε κανέναν» - Αιχμές για τελεσίγραφα και πιέσεις

 11.11.2026 - 19:40
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Το μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική και δεν αναγνωρίζει σύνορα, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρέμβασή του την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο και ανέδειξε την Πρωτοβουλία της Λευκωσίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή χωρών-εταίρων από την ευρύτερη περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

  •  11.11.2026 - 16:36
Αίσιος τέλος: Εντοπίστηκε εξουθενωμένος ο 67χρονος που είχε πάει για μανιτάρια - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Αίσιος τέλος: Εντοπίστηκε εξουθενωμένος ο 67χρονος που είχε πάει για μανιτάρια - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  11.11.2026 - 20:41
Κυπριακό: Η ΕΕ προσφέρει συζήτηση για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με όρο την επανέναρξη των συνομιλιών

Κυπριακό: Η ΕΕ προσφέρει συζήτηση για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με όρο την επανέναρξη των συνομιλιών

  •  11.11.2026 - 20:15
«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

  •  11.11.2026 - 18:23
Μονή Αββακούμ: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι» – Η μαρτυρία οικοδόμου για αποδείξεις και ΦΠΑ

Μονή Αββακούμ: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι» – Η μαρτυρία οικοδόμου για αποδείξεις και ΦΠΑ

  •  11.11.2026 - 16:07
Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

  •  11.11.2026 - 16:42
Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

  •  11.11.2026 - 17:19
ΦΕΥΓΕΙ από τον ΓΣΟ ο Τραΐκοβιτς μετά από 17 χρόνια: «Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

ΦΕΥΓΕΙ από τον ΓΣΟ ο Τραΐκοβιτς μετά από 17 χρόνια: «Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

  •  11.11.2026 - 17:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα