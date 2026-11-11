Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΈκλεισε για μία ημέρα η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αυστραλία και έγινε viral: Το διαδικτυακό τρολάρισμα που έφτασε μέχρι την American Airlines
LIKE ONLINE

Έκλεισε για μία ημέρα η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αυστραλία και έγινε viral: Το διαδικτυακό τρολάρισμα που έφτασε μέχρι την American Airlines

 11.11.2026 - 17:05
Έκλεισε για μία ημέρα η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αυστραλία και έγινε viral: Το διαδικτυακό τρολάρισμα που έφτασε μέχρι την American Airlines

Μια συνηθισμένη ανακοίνωση της πρεσβείας της Φινλανδίας στην Αυστραλία ήταν αρκετή για να προκαλέσει έναν απρόσμενο χαμό στα social media, με χρήστες και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο να αστειεύονται για το προσωρινό κλείσιμό της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρεσβεία στην Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα παρέμενε κλειστή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Αν και επρόκειτο για μια απολύτως τυπική ενημέρωση, μέσα σε λίγες ώρες άρχισαν να εμφανίζονται χιουμοριστικές αναρτήσεις από ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είχαν αναστατωθεί από την είδηση.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι υπεύθυνοι των social media της πρεσβείας προσπαθούσαν να απαντήσουν στα αμέτρητα αστεία και βίντεο που είχαν κατακλύσει το διαδίκτυο.

Ένα κολυμβητήριο στα προάστια της Καμπέρας ανακοίνωσε ότι όσοι είχαν δει τα σχέδιά τους να «καταστρέφονται» επειδή δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την πρεσβεία, μπορούσαν να πάνε για μια βουτιά στην πισίνα του.

«Ευχαριστούμε το Stromlo Leisure Centre που κρατάει το οχυρό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την κοινότητα», απάντησε η πρεσβεία.

Λίγο αργότερα, ο οργανισμός τουριστικής προβολής Visit Canberra ενημέρωσε ότι η πρεσβεία είχε ανοίξει ξανά, προτείνοντας στους επισκέπτες να γνωρίσουν και άλλες σάουνες και εστιατόρια της περιοχής.

Έκλεισε για μία ημέρα η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αυστραλία και έγινε viral: Το διαδικτυακό τρολάρισμα που έφτασε μέχρι την American Airlines


Κλείσιμο
Το αστείο, ωστόσο, είχε ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της Αυστραλίας.

Η American Airlines ανακοίνωσε στους 1,5 εκατομμύριο ακολούθους της μια έκτακτη προσφορά πτήσεων προς την Ευρώπη, «επειδή η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Καμπέρα είναι σήμερα κλειστή».

Έκλεισε για μία ημέρα η πρεσβεία της Φινλανδίας στην Αυστραλία και έγινε viral: Το διαδικτυακό τρολάρισμα που έφτασε μέχρι την American Airlines


 
Η απάντηση των Φινλανδών διπλωματών ήταν άμεση: «Μας συγκινεί η γρήγορη και αναλογική αντίδραση της American Airlines. Εγκρίνουμε τις εκπτώσεις στις πτήσεις για συναισθηματική υποστήριξη».

Στο διαδικτυακό αστείο συμμετείχε ακόμη και ο Ματίας Πάγιουλα, ειδικός σύμβουλος του Φινλανδού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο όπου προσπαθούσε να τηλεφωνήσει στην πρεσβεία.

«Τι συμβαίνει εκεί κάτω; Είναι όλα καλά;», ρωτούσε.

«Περιμέναμε να κλείσεις το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να σου στείλουμε μήνυμα», απάντησε η πρεσβεία, κάνοντας χιούμορ με τη φήμη των Φινλανδών ως συγκρατημένων ανθρώπων.

Ακολούθησαν αναρτήσεις από την επίσημη ολλανδική λίγκα του βιντεοπαιχνιδιού EA SPORTS FC, η οποία δημοσίευσε βίντεο με έναν ποδοσφαιριστή να προσπαθεί να ανοίξει μια κλειδωμένη πόρτα, αλλά και από μια Ιταλίδα ταξιδιώτισσα που δήλωσε ότι «σκοτώνει χρόνο στην Ιαπωνία» μέχρι να ανοίξει ξανά η πρεσβεία.

Μια μικρή διαδικτυακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι θα κλείσει «σε ένδειξη αλληλεγγύης», ενώ ακόμη και μια σελίδα με γάτες από τη Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τους 13.000 ακολούθους της για την είδηση.


Γιατί έκλεισε τελικά η πρεσβεία

Μιλώντας στο Politico, ο πρέσβης της Φινλανδίας στην Αυστραλία, Άρτο Χάπεα, εξήγησε ότι η πρεσβεία είχε κλείσει για έναν απολύτως συνηθισμένο λόγο: το προσωπικό γιόρταζε τις επιτυχίες της χρονιάς με μια σάουνα πριν από τα Χριστούγεννα.

«Η τεράστια προσοχή που συγκεντρώσαμε μας αιφνιδίασε», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν την κατάσταση «με τον τυπικά φινλανδικό τρόπο, διατηρώντας την ψυχραιμία τους».

Το κλείσιμο συνέπεσε, πάντως, με την ολοκλήρωση των αιτήσεων για μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία του Visit Finland, που προσφέρει σε 15 εργένηδες από όλο τον κόσμο ένα ταξίδι στη Φινλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ρομαντικά δείπνα.

Ο πρέσβης είχε διαφημίσει το πρόγραμμα με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, ρωτώντας: «Έχετε δοκιμάσει το Tinder και το Bumble, αλλά έχετε δοκιμάσει το Ελσίνκι;».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αιτήσεις ήταν πάρα πολλές και οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 8 Δεκεμβρίου.

Όσο για τους εργαζομένους της πρεσβείας που χρειάστηκε να απαντήσουν σε όλο αυτό το διαδικτυακό κύμα, ο Χάπεα διαβεβαίωσε ότι θα πάρουν ρεπό για τις επιπλέον ώρες εργασίας τους.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασε τη ζωή του 64χρονος - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Ο διάσημος πελεκάνος στο λιμανάκι της Πάφου έχει πλέον συντροφιά - Ο Κόκος βρήκε τον Κρις και κλέβουν την παράσταση!
Σοβαρή καταγγελία: «Να προσέχετε! Φυσιοθεραπευτές χρεώνουν περισσότερα και τα τσεπώνουν»
Επίδομα €500 για πρωτοετείς φοιτητές: Αυξάνεται το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου - Ποιοι μπορούν να το λάβουν και τι ισχύει για τις αιτήσεις
Ζώδια 11 Νοεμβρίου: Για ποιους το παρελθόν χτυπά ξανά την πόρτα – Ποιοι πρέπει να προσέξουν
Θλίψη για πρώην Διευθυντή Λυκείου – Τον αποχαιρετούν δύο πρώην μαθητές του που σήμερα κατέχουν σημαντικά αξιώματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Κορυφαίος ο Μπακασέτας

 11.11.2026 - 16:45
Επόμενο άρθρο

Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

 11.11.2026 - 17:19
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Το μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική και δεν αναγνωρίζει σύνορα, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρέμβασή του την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο και ανέδειξε την Πρωτοβουλία της Λευκωσίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή χωρών-εταίρων από την ευρύτερη περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»

  •  11.11.2026 - 16:36
Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

  •  11.11.2026 - 18:36
ΑΝΑΛΥΣΗ: Δημοσκόπηση Alpha: Η υπεροχή Αβέρωφ έναντι Παμπορίδη και η ισχυρή επιρροή του στη βάση του ΔΗΣΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Δημοσκόπηση Alpha: Η υπεροχή Αβέρωφ έναντι Παμπορίδη και η ισχυρή επιρροή του στη βάση του ΔΗΣΥ

  •  11.11.2026 - 09:45
«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

  •  11.11.2026 - 18:23
Μονή Αββακούμ: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι» – Η μαρτυρία οικοδόμου για αποδείξεις και ΦΠΑ

Μονή Αββακούμ: «Ό,τι μου έλεγε, του έλεγα ναι» – Η μαρτυρία οικοδόμου για αποδείξεις και ΦΠΑ

  •  11.11.2026 - 16:07
Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία προκαλεί με διαρροές για το καλώδιο: Αποτρέψαμε νέα ελληνική προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο

  •  11.11.2026 - 16:42
Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

  •  11.11.2026 - 17:19
ΦΕΥΓΕΙ από τον ΓΣΟ ο Τραΐκοβιτς μετά από 17 χρόνια: «Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

ΦΕΥΓΕΙ από τον ΓΣΟ ο Τραΐκοβιτς μετά από 17 χρόνια: «Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

  •  11.11.2026 - 17:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα