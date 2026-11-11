Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: «Δεν θα αποκτήσετε ποτέ πυρηνικό όπλο»

«Θέλω να απευθύνω ένα πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ σε κάθε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που εργάζεται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει ότι το νούμερο ένα κράτος στον κόσμο που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, η Ισλαμική Δημοκρατία του ΙΡΑΝ, δεν θα αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: CNN.gr