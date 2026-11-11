Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από Τουρκία: «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των ΗΕ»
Το μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική και δεν αναγνωρίζει σύνορα, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την παρέμβασή του την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την Κύπρο και ανέδειξε την Πρωτοβουλία της Λευκωσίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή χωρών-εταίρων από την ευρύτερη περιοχή.