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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

 11.11.2026 - 18:36
Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό άνδρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην επαρχία Πάφου, μετά την εξαφάνιση 67χρονου άνδρα, ο οποίος χάθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) σε δασώδη περιοχή μεταξύ Παναγιάς και Σταυρού της Ψώκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 67χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με άλλα πρόσωπα, με σκοπό τη συλλογή μανιταριών.

Κάποια στιγμή, τα υπόλοιπα μέλη της παρέας επέστρεψαν στο όχημά τους για να ξεκουραστούν, ενώ ο 67χρονος αποφάσισε να συνεχίσει για λίγο ακόμη την αναζήτηση μανιταριών στη γύρω περιοχή.

Ωστόσο, ο άνδρας δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό του. Τα ίχνη του χάθηκαν γύρω στις 14:30 το απόγευμα.

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Στην επιχείρηση συμμετέχουν μέλη της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ενώ έχουν επιστρατευθεί και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στις έρευνες συνδράμουν ελικόπτερο, drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, καθώς και ανιχνευτικοί σκύλοι, με στόχο τον εντοπισμό οποιουδήποτε ίχνους του αγνοούμενου.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ευρύτερη δασώδη περιοχή μεταξύ Παναγιάς και Σταυρού της Ψώκας, όπου ο 67χρονος εθεάθη για τελευταία φορά.

Η επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα.

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