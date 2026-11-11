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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

 11.11.2026 - 17:19
Πιάστηκε με 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων 64χρονος στη Λεμεσό - Δέχθηκε τσουχτερό πρόστιμο

Συνολικά 211 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων και θερμαινόμενων τσιγάρων, καθώς και πεντέμισι κιλά καπνού τσιγάρων, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν από μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό και συγκεκριμένα από μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού.

Τα προϊόντα καπνού εντοπίστηκαν στην κατοχή άντρα ηλικίας 64 ετών, ο οποίος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και στη συνέχεια, σε αυτόν εκδόθηκε εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους 16,500 ευρώ.

Στη βάση πληροφορίας του ΟΠΕ Λεμεσού, η οποία αφορούσε παράνομη κατοχή και εμπορία αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, λίγο πριν τις 11.00π.μ. σήμερα, μέλη του ΟΠΕ ανέκοψαν για έλεγχο τον 64χρονο, ο οποίος διακινείτο με όχημα τύπου βαν, σε περιοχή στη Λεμεσό. Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο του 64χρονου, εντός του οποίου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 113 κούτες με συνολικά 1,130 πακέτα θερμαινόμενων τσιγάρων
  • 98 κούτες με συνολικά 980 πακέτα τσιγάρων
  • Πέντε κιλά και 550 γραμμάρια καπνού για χειροποίητα τσιγάρα

Αφού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα προϊόντα καπνού, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου. Αυτός οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων στη Λεμεσό, για εξετάσεις στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εξέδωσαν στον 64χρονο εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής 16,500 ευρώ για την κατοχή των ανευρεθέντων αδασμολόγητων προϊόντων. Ο 64χρονος εξόφλησε τον εξώδικο διακανονισμό και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

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