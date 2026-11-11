«Πού είναι η βόμβα και τα χρήματα;» - Σκληρές ερωτήσεις της υπεράσπισης για το σχέδιο δολοφονίας στη Λεμεσό

Σύμφωνα με πληροφορίες που σχετίζονται με τη διερεύνηση, το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο όχημα του παραπονουμένου και την πυροδότησή του μέσω τηλεχειριστηρίου, με την αμοιβή για την εκτέλεσή του να ανέρχεται συνολικά στις €800.000.

Οι τέσσερις ύποπτοι, ηλικίας 48, 36, 32 και 70 ετών αντίστοιχα, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου η Αστυνομία ζήτησε την προσωποκράτησή τους για οκτώ ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα, κρίνοντας ότι υπάρχει εύλογη υπόνοια διάπραξης των υπό διερεύνηση αδικημάτων και ότι οι ύποπτοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις έρευνες εάν αφεθούν ελεύθεροι στο παρόν στάδιο.

Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, υπό διερεύνηση αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για έναν από αυτούς διερευνάται επιπλέον αδίκημα που αφορά είσοδο στη Δημοκρατία από απαγορευμένο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως φερόμενος εντολέας του σχεδίου παρουσιάζεται πρόσωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό και καταζητείται από την Αστυνομία. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να είχε στο παρελθόν στενή φιλική σχέση με τον παραπονούμενο, η οποία διαταράχθηκε έπειτα από οικονομική διαφορά.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός φέρεται να είχε βάρος περίπου 820 γραμμαρίων και να προοριζόταν για τοποθέτηση στο όχημα που χρησιμοποιούσε ο παραπονούμενος. Το σχέδιο φέρεται να προέβλεπε την ενεργοποίησή του με τηλεχειριστήριο, όταν ο ίδιος θα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο τρίτος ύποπτος, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον παραπονούμενο σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό. Ο ίδιος φέρεται να προσεγγίστηκε από πρόσωπα που βρίσκονταν στο εξωτερικό και να είχε λάβει οδηγίες για την τοποθέτηση και ενεργοποίηση του μηχανισμού.

Παράλληλα, στις 14 Σεπτεμβρίου ο παραπονούμενος φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τέταρτο ύποπτο, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Ο τελευταίος φέρεται να του αποκάλυψε ότι παρέλαβε εκρηκτική ύλη βάρους περίπου 820 γραμμαρίων, η οποία προοριζόταν για τη δολοφονία του. Όταν αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο στόχος, φέρεται να κατέστρεψε τον πυροκροτητή, καθιστώντας τον μηχανισμό μη λειτουργικό.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας που κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου, Υπαστυνόμος Π.Χ., η Αστυνομία είχε λάβει πληροφορία για πιθανή εγκληματική ενέργεια σε βάρος του παραπονουμένου στις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Διευκρίνισε ότι η αρχική ενημέρωση αφορούσε τηλεφώνημα από ένα πρόσωπο προς συγκεκριμένο αστυνομικό. Ακολούθησε ενημέρωση του ΤΑΕ Λεμεσού και μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη φρούρηση της οικίας και των οχημάτων του παραπονουμένου. Παράλληλα, πυροτεχνουργοί προέβησαν σε ελέγχους για εντοπισμό εκρηκτικών υλών, χωρίς να εντοπίσουν οτιδήποτε ύποπτο.

Η γραπτή κατάθεση του παραπονουμένου στην Αστυνομία λήφθηκε στις 6 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο μάρτυρας κατά την αντεξέτασή του. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι ο παραπονούμενος αρχικά δεν θεωρούσε πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος, ενώ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της η Αστυνομία προερχόταν από συνομιλίες του ίδιου με την Υπηρεσία Πληροφοριών.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του πρώτου υπόπτου, Βίκτωρας Ακάμας, αμφισβήτησε κατά πόσο η μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου συνδέει τον πελάτη του με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Εστίασε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η πληροφόρηση του παραπονουμένου για το φερόμενο σχέδιο προερχόταν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, από τον τέταρτο ύποπτο.

Ο κ. Ακάμας αναφέρθηκε, επίσης, σε συνομιλία του παραπονούμενου με τον πρώτο ύποπτο, κατά την οποία φέρεται να έγινε λόγος για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς βάρους 409 γραμμαρίων ο καθένας, που προορίζονταν για άλλα πρόσωπα και όχι για τον ίδιο. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν η αναφορά που περιλαμβανόταν στην κατάθεση του παραπονουμένου. Διαφώνησε, ωστόσο, με την εισήγηση ότι δεν προκύπτει μαρτυρία που να εμπλέκει τον πρώτο ύποπτο.

Ο δικηγόρος έθεσε, ακόμη, ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές ή χρήματα που να συνδέονται με την υπόθεση. Ο μάρτυρας απάντησε ότι οι έρευνες για εντοπισμό του εκρηκτικού μηχανισμού συνεχίζονται και ότι η μη ανεύρεσή του δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε. Παράλληλα, σε σχέση με τη διάρκεια της κράτησης, ο κ. Ακάμας χαρακτήρισε «έκδηλα υπερβολικό» το αίτημα για οκτώ ημέρες.

Ο δικηγόρος του δεύτερου υπόπτου, Στέλιος Χριστοδούλου, επικεντρώθηκε στον χρόνο που μεσολάβησε από την αρχική πληροφόρηση της Αστυνομίας μέχρι την υποβολή του αιτήματος προσωποκράτησης. Ρώτησε γιατί δεν είχαν γίνει νωρίτερα ενέργειες, όπως η εξασφάλιση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Ο μάρτυρας απάντησε ότι η Αστυνομία προχώρησε στις ενέργειες που έκρινε πιο επείγουσες για την προστασία του παραπονουμένου, σημειώνοντας ότι εκείνος αρχικά δεν θεωρούσε πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος.

Ο κ. Χριστοδούλου αμφισβήτησε, επίσης, τη σύνδεση του δεύτερου υπόπτου με πρόσωπο που αναφερόταν στις πληροφορίες με συγκεκριμένο παρατσούκλι. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η σχετική πληροφορία είχε δοθεί προφορικά από πρόσωπο που δεν επιθυμούσε να εμπλακεί στην υπόθεση και ότι, έπειτα από έλεγχο στα ηλεκτρονικά συστήματα της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν τα στοιχεία του δεύτερου υπόπτου. Διευκρίνισε ότι αρχικά οι Αρχές διέθεταν μόνο το συγκεκριμένο παρατσούκλι, χωρίς περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα του προσώπου.

Ο δικηγόρος του τέταρτου υπόπτου, Δημήτρης Τσολακίδης, ρώτησε τον μάρτυρα υπό ποια ιδιότητα είχε κληθεί ο πελάτης του στην Αστυνομία. Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι είχε κληθεί ως ύποπτος, του είχαν δοθεί γραπτώς τα δικαιώματά του και είχε τη δυνατότητα να έχει δικηγόρο.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άρτεμις Χατζηγεωργίου, υποστήριξε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, καθώς από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε προκύπτει εύλογη υπόνοια εμπλοκής των υπόπτων στα υπό διερεύνηση αδικήματα. Ανέφερε ότι το ανακριτικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η κράτηση και των τεσσάρων είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των ερευνών, ζητώντας την έγκριση του αιτήματος για το σύνολο των οκτώ ημερών.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο κ. Ακάμας επανέλαβε ότι δεν παρουσιάστηκε μαρτυρία που να συνδέει τον πρώτο ύποπτο με τη φερόμενη συνωμοσία για φόνο, ζητώντας την απόρριψη του αιτήματος ή, εναλλακτικά, τη μείωση της περιόδου κράτησης στις τέσσερις ημέρες.

Ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι δεν τεκμηριώνεται η σύνδεση του δεύτερου υπόπτου με πρόσωπο που αναφέρεται με συγκεκριμένο παρατσούκλι και το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συμπληρώνοντας ότι η ταυτοποίησή του από την Αστυνομία δεν στηρίζεται, κατά την εισήγησή του, σε επαρκή στοιχεία. Ως εκ τούτου, ζήτησε την απόρριψη της αίτησης.

Ο κ. Τσολακίδης αμφισβήτησε, από την πλευρά του, ότι προκύπτει εύλογη υπόνοια συμμετοχής του τέταρτου υπόπτου σε συνωμοσία για φόνο, σημειώνοντας ότι δεν δικαιολογείται η απόδοση ενός τέτοιου αδικήματος στον πελάτη του.

Ο τρίτος ύποπτος δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας.

Το Δικαστήριο, διαβάζοντας την απόφασή του, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο δεν καλείται να αξιολογήσει σε βάθος τη μαρτυρία ή να προβεί σε τελικά ευρήματα, αλλά να εξετάσει κατά πόσο οι υποψίες της Αστυνομίας είναι γνήσιες και εύλογες. Έκρινε ότι, με βάση και τη μαρτυρία του παραπονουμένου, «έχει καταδειχθεί στον απαιτούμενο βαθμό ότι έχουν διαπραχθεί τα εν λόγω αδικήματα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί και ότι υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό έργο, ενώ οι ύποπτοι ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία τους εάν αφεθούν ελεύθεροι. Ως εκ τούτου, ενέκρινε το αίτημα για οκταήμερη κράτηση, διευκρινίζοντας ότι εάν οι έρευνες ολοκληρωθούν νωρίτερα, οι ύποπτοι θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ