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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρίλερ στην Πάφο: Άφαντος ο 67χρονος που πήγε για μανιτάρια - Σαρωτικές οι έρευνες

 11.11.2026 - 20:02
Θρίλερ στην Πάφο: Άφαντος ο 67χρονος που πήγε για μανιτάρια - Σαρωτικές οι έρευνες

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην επαρχία Πάφου για τον εντοπισμό 67χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, σε δασώδη περιοχή μεταξύ Παναγιάς και Σταυρού της Ψώκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 67χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με άλλα πρόσωπα για τη συλλογή μανιταριών. Κάποια στιγμή, η παρέα επέστρεψε στο όχημα για ξεκούραση, ωστόσο ο ίδιος ανέφερε ότι θα παρέμενε στην περιοχή για να πραγματοποιήσει ακόμη έναν γύρο αναζητώντας μανιτάρια.

Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με την τελευταία γνωστή ώρα κατά την οποία βρισκόταν στην περιοχή να τοποθετείται περίπου στις 2:30 το απόγευμα.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού, στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

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Στις έρευνες επιχειρούν επίσης ελικόπτερο, drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και ανιχνευτικοί σκύλοι, ενώ αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό του 67χρονου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη δασώδη περιοχή όπου φέρεται να εθεάθη για τελευταία φορά ο άνδρας.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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