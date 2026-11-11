Καρούσος για εσωκομματικές εκλογές ΔΗΣΥ: «Η βάση δεν ανήκει σε κανέναν» - Αιχμές για τελεσίγραφα και πιέσεις

Ο κ. Καρούσος υπογραμμίζει ότι οι εσωκομματικές εκλογές αποτελούν δημοκρατική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ίσους όρους και σεβασμό στην ελεύθερη βούληση των μελών, τονίζοντας ότι κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να στηρίζει τον υποψήφιο της επιλογής του.

Ωστόσο, αφήνει σαφείς αιχμές προς πρόσωπα που κατείχαν ή κατέχουν υψηλά κρατικά και κομματικά αξιώματα με τη στήριξη της παράταξης, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξημένη ευθύνη να προστατεύουν την ενότητα του κόμματος και να τηρούν ίσες αποστάσεις στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παρουσίαση συγκεκριμένων υποψηφιοτήτων ως μοναδικής επιλογής, αλλά και σε υπαινιγμούς περί αποχώρησης ή αποχής από τον κοινό αγώνα, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή του ΔΗΣΥ.

«Η παρουσίαση προσωπικών επιλογών ως “μονόδρομου” και οι υπαινιγμοί αποχώρησης ή αποχής από τον κοινό αγώνα θέτουν σε κίνδυνο αυτή την ενότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γιάννης Καρούσος επισημαίνει ότι την ευθύνη για ενδεχόμενη εσωστρέφεια και δημιουργία ρηγμάτων θα φέρουν όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν τέτοιες πρακτικές.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για τον ρόλο της κομματικής βάσης και την ανάγκη σεβασμού του εκλογικού αποτελέσματος.

«Η βάση δεν ανήκει σε κανέναν. Αποφασίζει ελεύθερα και η απόφασή της απαιτεί σεβασμό από όλους, χωρίς όρους και τελεσίγραφα», καταλήγει.