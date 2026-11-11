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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αίσιος τέλος: Εντοπίστηκε εξουθενωμένος ο 67χρονος που είχε πάει για μανιτάρια - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 11.11.2026 - 20:41
Αίσιος τέλος: Εντοπίστηκε εξουθενωμένος ο 67χρονος που είχε πάει για μανιτάρια - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη περιπέτεια του 67χρονου άνδρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), ενώ βρισκόταν σε δασώδη περιοχή μεταξύ Παναγιάς και Σταυρού της Ψώκας, στην επαρχία Πάφου.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε σε δρόμο κοντά στο φράγμα Κανναβιού, εμφανώς καταπονημένος από την περιπέτεια που πέρασε, δίνοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με άλλα πρόσωπα, με σκοπό τη συλλογή μανιταριών.

Σε κάποια στιγμή, τα υπόλοιπα μέλη της παρέας επέστρεψαν στο όχημά τους για να ξεκουραστούν, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να παραμείνει για λίγο ακόμη στο δάσος, προκειμένου να συνεχίσει την αναζήτηση μανιταριών.

Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του, γύρω στις 14:30, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τον εντοπισμό του 67χρονου στήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν επίσης ελικόπτερο, drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα και ανιχνευτικοί σκύλοι, με τις δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην ευρύτερη δασώδη περιοχή.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του 67χρονου κοντά στο φράγμα Κανναβιού, βάζοντας τέλος στην πολύωρη αγωνία για την τύχη του.

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