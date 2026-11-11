Κυπριακό: Η ΕΕ προσφέρει συζήτηση για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με όρο την επανέναρξη των συνομιλιών

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη διμερή επαφή που είχε το πρωί της Τετάρτης με την Πρόεδρο της Κομισιόν, στο περιθώριο της Συνόδου Ηγετών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), στην Αττάλεια της Τουρκίας, είχε ακολούθως και δεύτερη συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. φον ντερ Λάιεν, που μίλησε νωρίτερα με τον ΓΓ του ΟΗΕ, μετέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι ενημέρωσε τον Αντόνιο Γκουτέρες για την επικείμενη μετάβαση του Ραφαέλε Φίτο στην Άγκυρα, στις 20 Νοεμβρίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Του είπε επίσης ότι ο κ. Φίτο θα μεταφέρει στις επαφές του στην Άγκυρα την ετοιμότητα της ΕΕ να εκκινήσει τη συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία, εάν και εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο κ. Γκουτερες είπε ότι στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πριν το τέλος της θητείας του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μεσολάβησε για να μεταβεί ο κ. Φίτο στην Άγκυρα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του στη Σύνοδο Ηγετών, το απόγευμα της Τετάρτης και ακολούθως αναχώρησε από την Αττάλεια για να μεταβεί στο Δουβλίνο, μέσω Αθήνας, όπου αύριο, 12 και μεθαύριο, 13 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ο Ραφαέλε Φίτο ζήτησε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, για να συζητήσουν σχετικά με το Σένγκεν και την Τουρκία.

Όσον αφορά το παρασκήνιο της Συνόδου Ηγετών στο πλαίσιο της COP31, έγινε γνωστό ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε σύντομη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και οι δύο άντρες αντάλλαξαν μια χειραψία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΕ, με παρέμβαση του Πρέσβη της στην Τουρκία, Aivo Orav, απέτρεψε τους διοργανωτές της COP31 από το να προχωρήσουν σε αναγραφή του ονόματος «Νότια Κύπρος» στη σήμανση της κυπριακής αποστολής.

Συναφώς, αναφέρεται πως υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο φον ντε Λάιεν, ότι σε περίπτωση που παρίστατο στην οικογενειακή φωτογραφία της Συνόδου και ο Τουφάν Έρχιουρμαν, θα αποχωρήσουν και οι δύο, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ωστόσο, ο κ. Έρχιουρμαν παρίστατο στην εναρκτήρια εκδήλωση της COP31 ως φιλοξενούμενος της διοργανώτριας χώρας.