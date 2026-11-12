Ταξίδια - Χριστουγεννιάτικες αποδράσεις: Οι επιλογές που ίσως δεν σκέφτηκες και οι τιμές που θα σε εκπλήξουν

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ACTTA, Μαρκέλλα Λουκαΐδου, παρουσιάζει τις επιλογές που υπάρχουν για την εορταστική περίοδο, τις ενδεικτικές τιμές των πακέτων και τους προορισμούς που επιλέγουν οι Κύπριοι.

Οι προορισμοί και τα πακέτα από €350

Για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν πριν από τα Χριστούγεννα, τα ατομικά πακέτα προσφέρουν τη δυνατότητα αναχώρησης σε διαφορετικές ημερομηνίες, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός επιβατών για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις αρχίζουν να φορούν τα γιορτινά τους από τα μέσα Νοεμβρίου, όταν ανοίγουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές και ξεκινά ο εορταστικός στολισμός.

Σύμφωνα με την κ. Λουκαΐδου, οι ενδεικτικές τιμές για ατομικά ταξιδιωτικά πακέτα διαμορφώνονται ως εξής:

Γερεβάν, Αρμενία: από €350

Βελιγράδι, Σερβία: από €450

Ρίγα, Λετονία: από €550

Βουδαπέστη, Ουγγαρία: από €600

Παρίσι, Γαλλία: από €700

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: από €900

Οι διαθέσιμες ομαδικές αναχωρήσεις για τις γιορτές

Για όσους προτιμούν οργανωμένες εκδρομές με συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις σε ομαδικές αναχωρήσεις κατά την εορταστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, οι επιλογές που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν:

Πολωνία – Βαρσοβία και Κρακοβία: Αναχώρηση στις 23 Δεκεμβρίου, με εκδρομές και ξεναγήσεις. Η τιμή ανέρχεται στα €995 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.

Αναχώρηση στις 23 Δεκεμβρίου, με εκδρομές και ξεναγήσεις. Η τιμή ανέρχεται στα €995 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Γερμανία – Αυστρία – Μόναχο, Σάλτσμπουργκ και Βαυαρικές Άλπεις: Αναχώρηση στις 24 Δεκεμβρίου, με τιμή €895 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.

Αναχώρηση στις 24 Δεκεμβρίου, με τιμή €895 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Βιέννη, Αυστρία: Αναχώρηση στις 6 Ιανουαρίου, με τιμή €795 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.

Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες ομαδικές επιλογές για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις, όπως η Πράγα, με αναχώρηση στις 9 Δεκεμβρίου και πακέτα από €700, καθώς και η Λισαβόνα, με τιμές που ξεκινούν από €950.

Ατομικό ή ομαδικό ταξίδι; Τι επιλογές υπάρχουν

Όπως εξηγεί η κ. Λουκαΐδου, τα ατομικά πακέτα απευθύνονται σε όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στην ημερομηνία αναχώρησης και στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν το ταξίδι τους.

Από την άλλη, οι ομαδικές εκδρομές αποτελούν επιλογή για όσους θέλουν να ταξιδέψουν με παρέα, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να απολαύσουν έναν προορισμό μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο, τα ομαδικά ταξίδια μπορούν να αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους επιθυμούν να αποφύγουν τη μοναχικότητα που ενδεχομένως συνοδεύει τις γιορτές.

Οι Κύπριοι επιλέγουν και μακρινούς προορισμούς

Πέρα από τις ευρωπαϊκές πόλεις και τις χριστουγεννιάτικες αγορές, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ταξίδια μεγαλύτερης απόστασης.

Όπως αναφέρει η κ. Λουκαΐδου, οι Κύπριοι ζητούν ατομικά πακέτα για προορισμούς όπως η Καραϊβική και η Κεντρική Αμερική, αλλά και κρουαζιέρες σε ασιατικούς προορισμούς.

Οι συγκεκριμένες επιλογές προσφέρονται ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών, καθώς οι αργίες δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να αξιοποιήσουν περισσότερες ημέρες διακοπών, με μικρότερη ανάγκη λήψης άδειας από την εργασία τους.

Παράλληλα, αποτελούν επιλογή για όσους επιθυμούν να απολαύσουν παρατεταμένο καλοκαίρι ή να ταξιδέψουν σε περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι μακρινοί προορισμοί, ωστόσο, απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργάνωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κρουαζιέρες προς την Ασία, οι οποίες τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζουν επισκέψεις σε διαφορετικές χώρες με διαμονή σε κρουαζιερόπλοια, πλήρη διατροφή και ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Σε καλά επίπεδα η ζήτηση για ταξίδια

Αναφερόμενη στην εικόνα της ταξιδιωτικής αγοράς, η κ. Λουκαΐδου σημειώνει ότι, αν και η φετινή ταξιδιωτική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η ζήτηση βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στους διοργανωτές ταξιδιών ή στον ταξιδιωτικό τους σύμβουλο, προκειμένου να ενημερωθούν για περισσότερες επιλογές και διαθέσιμα πακέτα.

Παράλληλα, η επιλογή επίσημων διοργανωτών ταξιδιών, μελών του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, διασφαλίζει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία καλύψεις τόσο για τα ατομικά όσο και για τα ομαδικά ταξιδιωτικά πακέτα.