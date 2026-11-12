Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί και 19 τραυματίες από την κατάρρευση κτηρίου - Μάχη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους - Δείτε βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά παιδιά και ένας πυροσβέστης. Περισσότεροι από 250 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό επιζώντων, με τα συνεργεία να επιχειρούν ανάμεσα σε ασταθή συντρίμμια, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα κατάρρευση.

Τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» την κατάρρευση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), στη λεωφόρο Φλάτμπους, στο Μπρούκλιν.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μόλις ένα λεπτό μετά την πρώτη κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, που εξελισσόταν με μεγάλη ταχύτητα, με ασταθή συντρίμμια και επικίνδυνα κενά κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε ο δήμαρχος, περιγράφοντας τις συνθήκες της επιχείρησης.



Πλάνα από ελικόπτερα τηλεοπτικών δικτύων καταγράφουν εκατοντάδες διασώστες να αναζητούν επιζώντες μέσα στα ερείπια, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικά πριόνια για να κόψουν τμήματα των συντριμμιών.