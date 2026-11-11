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ΔΙΕΘΝΗ

Ντροπιαστική στιγμή για τον Χέγκσεθ: Δέχθηκε επίπληξη από φρουρό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δείτε βίντεο

 11.11.2026 - 23:19
Ντροπιαστική στιγμή για τον Χέγκσεθ: Δέχθηκε επίπληξη από φρουρό στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, δείτε βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (11/11) στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Στρατιώτης της τιμητικής φρουράς του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη παρενέβη όταν μέλη της συνοδείας του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, άρχισαν να γελούν και να συνομιλούν, ενώ ορισμένοι φωτογραφίζονταν στον χώρο.

Ο φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στο μνημείο, απευθύνθηκε με αυστηρό τόνο στους παρευρισκομένους, υπενθυμίζοντας ότι «όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο τα μέλη της συνοδείας εμφανίζονται να στρέφονται προς τον στρατιώτη μετά την παρέμβασή του και στη συνέχεια να συνεχίζουν την πορεία τους.

Δεν είναι σαφές ποια πρόσωπα γελούσαν ή συνομιλούσαν και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα η συγκεκριμένη συμπεριφορά στον ίδιο τον Χέγκσεθ.

Το περιστατικό πήρε έκταση λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του χώρου. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά μνημεία των ΗΠΑ, αφιερωμένο στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή τους. Η τιμητική φρουρά τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να μιλούν χαμηλόφωνα και να φέρονται με σεβασμό στον χώρο.

Η παρέμβαση του στρατιώτη εντάσσεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας της επισημότητας του μνημείου και δεν συνιστά επίσημη στρατιωτική ή πειθαρχική επίπληξη του υπουργού Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης προς τον Χέγκσεθ, με τις επιλογές και τους χειρισμούς του στο Πεντάγωνο να αποτελούν αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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