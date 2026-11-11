Δημοσκόπηση Alpha: Πρωτιά του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε όλα τα σενάρια - «Μάχη» για τη δεύτερη θέση

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν το εκλογικό σκηνικό δεκαπέντε μήνες πριν από την προεδρική αναμέτρηση, σε μια περίοδο κατά την οποία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι υποψηφιότητες και οι πολιτικές συμμαχίες που θα διαμορφώσουν το τοπίο ενόψει της κάλπης.
Στο πρώτο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με υποψηφίους τους Νίκο Χριστοδουλίδη, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αβέρωφ Νεοφύτου, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Χρίστο Χρίστου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κόβει πρώτος το νήμα με 28%. Ο πρώην Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής συγκεντρώνει 22%, ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ λαμβάνει 20%, ο επικεφαλής του Άλματος 9% και ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ 6%.
Λευκό ή άκυρο επιλέγουν 5%, ενώ αποχή επιλέγουν 2%. Αναποφάσιστοι δηλώνουν 6% και 1% δεν απαντούν.
Στο δεύτερο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με τη συμμετοχή του Τζον Χριστοδούλου που συγκεντρώνει 4%, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταλαμβάνει και πάλι την πρωτιά με 27%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με 23%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 19%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 9% και ο Χρίστος Χρίστου με 6%.
Στο τρίτο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με τη συμμετοχή του Γιώργου Παμπορίδη αντί του Αβέρωφ Νεοφύτου ως υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει 30%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 24%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης 11%, ο Γιώργος Παμπορίδης 9%, όπως και ο Χρίστος Χρίστου.
Στο πέμπτο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με κάθοδο του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου και του Γιώργου Παμπορίδη, ως υποψηφίου του ΔΗΣΥ τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
- Νίκος Χριστοδουλίδης 27%
- Ανδρέας Μαυρογιάννης 23%
- Γιώργος Παμπορίδης 11%
- Οδυσσέας Μιχαηλίδης 10%
- Χρίστος Χρίστου 8%
- Νικόλας Παπαδόπουλος 6%
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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκέντρωνε 17% τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ σήμερα το ποσοστό του αυξήθηκε σε 20%
- Ο Νίκος Χριστοδουλίδης λάμβανε 26%, ενώ σήμερα λαμβάνει 28%
- Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρουσιάζει μείωση από 12% σε 9%
Σε ό,τι αφορά στα σενάρια του δεύτερου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028, ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται να κόβει το νήμα με ανθυποψηφίους τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
- Στο πρώτο σενάριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει 45% έναντι 38% που λαμβάνει ο κύριος Μαυρογιάννης
- Στο δεύτερο σενάριο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης λαμβάνει 40%, έναντι 35% που συγκεντρώνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου
- Στο τρίτο σενάριο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναδεικνύεται νικητής με 41% έναντι του Αβέρωφ Νεοφύτου που λαμβάνει 36%
- Στο τέταρτο σενάριο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταλαμβάνει και πάλι την πρώτη θέση με 42%, έναντι του Γιώργου Παμπορίδη συγκεντρώνει 32%
Αξίζει να σημειωθεί οτι με βάση συγκριτικά στοιχεία για τις εκτιμήσεις των πολιτών τον μήνα Σεπτέμβριο και τον μήνα Οκτώβριο, η διαφορά μεταξύ Ανδρέα Μαυρογιάννη και Αβέρωφ Νεοφύτου μειώθηκε υπέρ του δεύτερου.
Η δημοσκόπηση έγινε με 701 επιτυχημένες συνεντεύξεις, την περίοδο 23-30 Οκτωβρίου 2026.