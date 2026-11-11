Δημοσκόπηση Alpha: Πρωτιά του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε όλα τα σενάρια - «Μάχη» για τη δεύτερη θέση

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν το εκλογικό σκηνικό δεκαπέντε μήνες πριν από την προεδρική αναμέτρηση, σε μια περίοδο κατά την οποία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι υποψηφιότητες και οι πολιτικές συμμαχίες που θα διαμορφώσουν το τοπίο ενόψει της κάλπης.

Στο πρώτο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με υποψηφίους τους Νίκο Χριστοδουλίδη, Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αβέρωφ Νεοφύτου, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Χρίστο Χρίστου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κόβει πρώτος το νήμα με 28%. Ο πρώην Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής συγκεντρώνει 22%, ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ λαμβάνει 20%, ο επικεφαλής του Άλματος 9% και ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ 6%.

Λευκό ή άκυρο επιλέγουν 5%, ενώ αποχή επιλέγουν 2%. Αναποφάσιστοι δηλώνουν 6% και 1% δεν απαντούν.

Στο δεύτερο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με τη συμμετοχή του Τζον Χριστοδούλου που συγκεντρώνει 4%, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταλαμβάνει και πάλι την πρωτιά με 27%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με 23%, ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 19%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 9% και ο Χρίστος Χρίστου με 6%.

Στο τρίτο σενάριο του πρώτου γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2028 με τη συμμετοχή του Γιώργου Παμπορίδη αντί του Αβέρωφ Νεοφύτου ως υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει 30%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 24%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης 11%, ο Γιώργος Παμπορίδης 9%, όπως και ο Χρίστος Χρίστου.