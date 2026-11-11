Καταζητείται ο 49χρονος Μιχαήλ για σοβαρά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26-806021, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.