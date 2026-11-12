Άνοιξαν καταψύκτη και εντόπισαν 108 άγρια πτηνά: Επτά λαγοί σε αιχμαλωσία σε υποστατικό 31χρονου - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Δερύνειας, σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Θήρας, διενήργησαν χθες έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε περιφραγμένο τεμάχιο γης και αγροικία ιδιοκτησία του 31χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν σε καταψύκτη συνολικά 108 άγρια πτηνά, συσκευασμένα σε πλαστικά δοχεία. Παράλληλα, σε περιφραγμένο χώρο εντοπίστηκαν επτά λαγοί να διατηρούνται σε αιχμαλωσία.

Ο 31χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της κατοχής, διατήρησης και κατακράτησης θηράματος σε αιχμαλωσία χωρίς τη σχετική άδεια από τον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας. Οι επτά λαγοί και τα 108 άγρια πτηνά παραδόθηκαν στην Υπηρεσία Θήρας.

Ο 31χρονος ανακρίθηκε γραπτώς και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ αναμένεται να εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο από την Υπηρεσία Θήρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας συνεχίζει τις εξετάσεις.