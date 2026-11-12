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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη οι καπνιστές στην Κύπρο - Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» - Πόσο θα κοστίζει το πακέτο

 12.11.2026 - 08:50
Βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη οι καπνιστές στην Κύπρο - Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» - Πόσο θα κοστίζει το πακέτο

Αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων στην Κύπρο αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την τιμή ενός πακέτου να ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 6 με 7 ευρώ.

Στις εξελίξεις γύρω από την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φορολογίας των καπνικών προϊόντων αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή, οι αλλαγές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης καπνού, στην εναρμόνιση της φορολογίας μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και στην ένταξη νέων προϊόντων νικοτίνης στο φορολογικό πλαίσιο.

Στην Κύπρο, η τιμή ενός πακέτου τσιγάρων κυμαίνεται σήμερα περίπου στα 4,50 με 5 ευρώ, ενώ με τις προτεινόμενες αλλαγές ενδέχεται να αυξηθεί στα 6 με 7 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος περίπου δέκα ετών, ώστε η εφαρμογή των νέων φορολογικών συντελεστών να γίνει σταδιακά.

Προς το παρόν, οι συγκεκριμένες τιμές παραμένουν ενδεικτικές, καθώς η ευρωπαϊκή διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το τελικό ύψος των αυξήσεων στην Κύπρο.

Το βασικό ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές αρχές παραμένει η μείωση της κατανάλωσης καπνού, με τη φορολόγηση να αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

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