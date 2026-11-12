Βρετανία: Βίντεο-ντοκουμέντο από το ραντεβού θανάτου στο οποίο δολοφονήθηκε με 5 μαχαιριές 16χρονη

Βίντεο που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία από την επίθεση της 28ης Μαρτίου 2026 έχει καταγράψει τη δολοφόνο να κινείται με μαχαίρι στο χέρι και να παίρνει στο κατόπι την 16χρονη πριν τη μαχαιρώσει πέντε φορές προκαλώντας τον θάνατό της.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η Kayla Smith φέρεται να φώναξε «έλα, μεγάλο κορίτσι» στην 16χρονη Chloe Watson Dransfield λίγο πριν οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι μαχαιρώθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου καβγά στο Όστορπ του Λιντς. Η Σμιθ παραδέχεται ότι μαχαίρωσε την Κλόι, αλλά αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας.

Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή Όστορπ του Λιντς, ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης τριών νεαρών στο Leeds Crown Court την Τετάρτη (11/11). Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η επίθεση είχε προηγηθεί από απειλητικά μηνύματα, ενώ στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η συνάντηση και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Οι τρεις κατηγορούμενοι και η δίκη για ανθρωποκτονία

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Η 18χρονη έχει παραδεχθεί ότι μαχαίρωσε την Κλόε και προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα. Έχει επίσης δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, ωστόσο αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας.

Η εισαγγελία δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη δήλωση ενοχής, υποστηρίζοντας ότι οι επανειλημμένες απειλές που προηγήθηκαν δείχνουν πρόθεση πρόκλησης θανάτου ή σοβαρότατου τραυματισμού.

Newsbomb.gr