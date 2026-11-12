Απίστευτη ιστορία στην Τουρκία: Έσπρωξε την έγκυο σύζυγό του σε γκρεμό, καταδικάστηκε σε ισόβια και αποφυλακίζεται

Το Γενικό Συμβούλιο Ποινικών Υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε την αποφυλάκιση του Χακάν Αϊσάλ, με τον δικηγόρο του να δηλώνει πως η απόφαση είναι σαφής ένδειξης ότι η άδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης με επιβαρυντικές διατάξεις που επιβλήθηκε στον πελάτη του έχει ακυρωθεί.

Παράλληλα έκανε λόγο για άδικη κράτηση του Χακάν, διάρκειας 6 ετών, εκ των οποίων περίπου 4 - όπως είπε - τα πέρασε σε μονόκλινο κελί.

Ο Χακάν Αϊσάλ είχε καταδικαστεί από το 1ο Ποινικό Δικαστήριο της Φετιγιέ σε ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα της εκ προμελέτης δολοφονίας στενού συγγενή.

Η Σέμρα Αϊσάλ έχασε τη ζωή της στις 19 Ιουνίου 2018, όταν έπεσε από τα βράχια ενώ φωτογραφιζόταν στην Κοιλάδα των Πεταλούδων. Το έμβρυο 7 μηνών που κυοφορούσε επίσης έχασε τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο Αϊσάλ είχε συνάψει για τη σύζυγό του, λίγο πριν το συμβάν, ατομική ασφάλεια ατυχημάτων αξίας 400 χιλιάδων λιρών (7.100 ευρώ με βάση την σημερινή ισοτιμία).

Ο Χακάν Αϊσάλ είχε συλληφθεί στις 21 Νοεμβρίου 2020.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr