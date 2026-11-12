Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Όχι» σε Στεφάνου και Μαυρογιάννη - Τι αποκάλυψε για Τάσο Γιασεμίδη και το plan B του ΑΛΜΑ

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι βασική επιδίωξη του κινήματος είναι να εξευρεθεί μια προσωπικότητα που θα μπορεί να αποτελέσει φορέα αλλαγής, να εκφράζει τους πολίτες και να έχει προοπτικές εκλογής.

Όπως εξήγησε, η δική του υποψηφιότητα δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, καθώς το ΑΛΜΑ βρίσκεται ήδη σε επαφές και συζητήσεις για την εξεύρεση κατάλληλου προσώπου. Στόχος, όπως είπε, είναι να παρουσιαστούν συγκεκριμένα ονόματα προς συζήτηση με τα κόμματα με τα οποία βρίσκεται σε διάλογο, επιδιώκοντας μια επιλογή που θα στηριχθεί από τις πραγματικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση κοινά αποδεκτής υποψηφιότητας, το κίνημα διατηρεί ως εναλλακτική επιλογή την αυτόνομη κάθοδό του στις εκλογές. «Είναι ένα σενάριο το οποίο θα εξετάσουμε την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν γίνονται επαφές με το ΔΗΚΟ

Ερωτηθείς γιατί το ΑΛΜΑ δεν βρίσκεται σε επαφές με το ΔΗΚΟ, ο κ. Μιχαηλίδης υπέδειξε ότι το κόμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της Κυβέρνησης, σημειώνοντας πως τα στελέχη του εκφράζουν καθημερινά την ικανοποίησή τους για το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ΑΛΜΑ δεν πρόκειται να στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου, καθώς, όπως είπε, το κίνημα δεν επιθυμεί υποψήφιο που να συνδέεται με κομματικό χώρο.

Αναφορά έκανε και στον πρώην διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς, Ανδρέα Μαυρογιάννη, για τον οποίο σημείωσε ότι δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα, ωστόσο εκτιμά πως δεν έχει εκλογική προοπτική.

«Δεν έχουμε κάτι μαζί του, όμως θεωρώ ότι δεν είναι εκλέξιμος. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας», ανέφερε.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο επανεκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ δήλωσε ότι μια τέτοια επιλογή θα είναι απολύτως σεβαστή, εάν αυτή είναι η βούληση των πολιτών, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογη απόφαση είχε ληφθεί και στην περίπτωση του Νίκου Αναστασιάδη.

Οι επαφές με Γιασεμίδη και το δίλημμα Χριστοδουλίδη – Αβέρωφ

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στον Τάσο Γιασεμίδη, αποκαλύπτοντας ότι είχαν συνομιλήσει μαζί του πριν από τις εκλογές, κυρίως για να ακούσουν τις απόψεις του σε ζητήματα οικονομίας.

Όπως διευκρίνισε, το ΑΛΜΑ δεν αποκλείει εκ των προτέρων οποιοδήποτε πρόσωπο, ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορεί να υπηρετήσει την αλλαγή, εάν είναι εκλέξιμο και εάν μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη και άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών να βρεθούν αντιμέτωποι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, απέφυγε να προκαταλάβει τη στάση του κινήματος.

Όπως ανέφερε, είναι πρόωρο να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ως «δύσκολο δίλημμα για τα κόμματα».