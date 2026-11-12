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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο σφυρί αυτά τα 61 οχήματα από την Αστυνομία - Πού και πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός - Δείτε λίστα

 12.11.2026 - 11:14
Στο σφυρί αυτά τα 61 οχήματα από την Αστυνομία - Πού και πότε θα γίνει ο πλειστηριασμός - Δείτε λίστα

Σε δημόσιο πλειστηριασμό 61 ακινητοποιημένα οχήματα προχωρά η Αστυνομία στη Λάρνακα, με τη διαδικασία να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 9:00 το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, στην περιοχή των Φοινικούδων, και θα αφορά συνολικά 61 οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως απόβλητα. Διευκρινίζεται ότι τα συγκεκριμένα οχήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οδική κυκλοφορία.

Δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια επεξεργασίας παλαιών μετάλλων.

Τα οχήματα βρίσκονται σε διάφορους Αστυνομικούς Σταθμούς της επαρχίας Λάρνακας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα επιθεωρήσουν, κατόπιν επικοινωνίας με τον Αστυνομικό Σταθμό στον οποίο φυλάσσεται το κάθε όχημα.

Ο κατάλογος των οχημάτων που θα διατεθούν στον πλειστηριασμό είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους δημοπράτες Ευάγγελος Αντωνιάδης ΛΤΔ, στα τηλέφωνα 99639733 και 22778751.

 

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