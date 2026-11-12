Η MUSKITA παρουσιάζει τη νέα της τηλεοπτική διαφήμιση για την καμπάνια «Aluminium Shaping Life »

Μια ζωή, ένα σπίτι

Η διαφήμιση ξεκινά από τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας από την αρχή, τόσο οικεία που σχεδόν δεν τα προσέχουμε. Από εκεί παρακολουθεί έναν άνθρωπο να μεγαλώνει, να δοκιμάζει τα όριά του, να βρίσκει τον δρόμο του και να δίνει σχήμα στα όνειρά του, μέχρι τη στιγμή που ένας χώρος γίνεται πραγματικά σπίτι. Όταν έρχεται η σειρά της επόμενης γενιάς, όσα ήταν πάντα εκεί αποκτούν ξανά αξία, και ο κύκλος ξεκινά από την αρχή.

Σε όλη τη διαδρομή, το αλουμίνιο της MUSKITA δεν είναι ποτέ το θέμα της ιστορίας. Είναι το σταθερό φόντο της: στα παράθυρα που φέρνουν το πρωινό φως, στις πόρτες που ανοίγουν σε κάθε νέο στάδιο, στους χώρους όπου συμβαίνει η καθημερινότητα.

Χέρια αντί για πρόσωπα

Η διαφήμιση επιλέγει συνειδητά να μην εστιάσει σε κανένα πρόσωπο. Ακολουθεί τα χέρια, που μεγαλώνουν και ωριμάζουν μέσα από την ομορφιά, την τρυφερότητα και τις περιπέτειες της ζωής, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του ή την οικογένειά του μέσα από τον φακό της.

Από αυτό που φτιάχνουμε, σε αυτό που καθιστούμε δυνατό

Το αλουμίνιο είναι ένα ψυχρό, πρώτης ύλης υλικό. Η πρόκληση της καμπάνιας ήταν να δείξει όλη τη ζωή που γίνεται δυνατή χάρη σε αυτό: τα σπίτια που οι άνθρωποι ονειρεύονται να χτίσουν, τις οικογένειες που μεγαλώνουν, τους χώρους όπου γιορτάζονται οι σημαντικές στιγμές. Με τη νέα διαφήμιση, η MUSKITA μετατοπίζει τη συζήτηση από το τι κατασκευάζει σε αυτό που καθιστά δυνατό, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ένας σκοπός: να νιώθουν οι άνθρωποι ασφάλεια και σύνδεση, και να διαμορφώνεται ένα μέλλον όπου θα ευημερούν.

Η καμπάνια αποτελεί την πιο ορατή έκφραση της ανανεωμένης ταυτότητας της MUSKITA και ένα βήμα προς μια πιο ανθρώπινη επικοινωνία. Μετά από δεκαετίες που έχει συμβάλλει στη δημιουργία σπιτιών

και κτιρίων στην Κύπρο και διεθνώς, η εταιρεία επιλέγει να μιλήσει όχι μόνο στους επαγγελματίες που σχεδιάζουν και υλοποιούν τους χώρους, αλλά και σε όσους τους ζουν.

Η τηλεοπτική διαφήμιση «Aluminium Shaping Life.» προβάλλεται ήδη τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά.

Επικοινωνία:

Φοίβη Μιλτιαδους

[email protected]