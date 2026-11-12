Βρετανός στρατιώτης κατηγορείται για βιασμό γυναίκας στρατιωτικού στην Κύπρο

Βρετανός στρατιώτης που υπηρετεί στην Κύπρο κατηγορείται για τον βιασμό γυναίκας, η οποία είναι επίσης μέλος των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρετεί στο νησί.

Ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση εν αναμονή της εξέλιξης της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον στρατιωτικού δικαστηρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, την υπόθεση διερευνά η Διοίκηση Διερεύνησης Σοβαρών Εγκλημάτων του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας (Defence Serious Crime Command – DSCC), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώθηκε για την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση στις 17 Οκτωβρίου 2026. Ο ύποπτος συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Οκτωβρίου, ενώ στις 23 Οκτωβρίου του απαγγέλθηκε επίσημα μία κατηγορία για βιασμό.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υπηρετεί στο 4ο Τάγμα του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας (Royal Regiment of Scotland), γνωστό και ως «The Highlanders».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Διερεύνησης Σοβαρών Εγκλημάτων της DSCC, σε συνεργασία με τη στρατιωτική αστυνομία.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Στρατού επιβεβαίωσε ότι έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του στρατιώτη, ωστόσο απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εγκληματική συμπεριφορά δεν έχει θέση στον Βρετανικό Στρατό, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα θα απομακρυνθεί από τις τάξεις του στρατεύματος.