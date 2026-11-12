Η Jinius ενώνει δυνάμεις με τη BOX NOW για όλες τις παραγγελίες από την Ελλάδα

Η Jinius, το online marketplace της Κύπρου, ανακοινώνει τη νέα στρατηγική συνεργασία της με τη BOX NOW, το μεγαλύτερο δίκτυο αυτόματων θυρίδων παραλαβής δεμάτων (lockers) σε Ελλάδα και Κύπρο. Από σήμερα, όλες οι παραγγελίες που αποστέλλονται από καταστήματα της Ελλάδας μέσω της Jinius θα διακινούνται μέσω του δικτύου BOX NOW, δημιουργώντας ένα νέο, ενιαίο κανάλι αποστολών που κάνει την εμπειρία αγορών ακόμη πιο γρήγορη, απλή και αξιόπιστη για τους καταναλωτές στην Κύπρο.

Ένα νέο κανάλι αποστολών από την Ελλάδα

Με τη συνεργασία αυτή, η Jinius αξιοποιεί την υποδομή και την εμπειρία της BOX NOW στις διασυνοριακές αποστολές Ελλάδας–Κύπρου, προσφέροντας στους πελάτες της:

• Χαμηλό κόστος αποστολής, μόλις €4,50 ανά παραγγελία, και δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των €50.

• Ενιαία και ομαλή εμπειρία παράδοσης για όλες τις αγορές από Έλληνες retailers, από τη στιγμή της παραγγελίας έως την παραλαβή.

• Ευελιξία παραλαβής 24/7 από τα BOX NOW lockers, που βρίσκονται σε κομβικά σημεία στις πόλεις της Κύπρου, χωρίς αναμονή για τον courier.

• Αξιόπιστους και προβλέψιμους χρόνους παράδοσης, με ενημέρωση για την πορεία της αποστολής σε κάθε στάδιο.

• Πιο πράσινες αποστολές, καθώς τα lockers της BOX NOW λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια.

Παράλληλα, οι καταναλωτές συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα της Jinius, όπως τις αγορές από πολλά καταστήματα με ένα μόνο checkout.

Νέοι Έλληνες retailers στη Jinius

Η συνεργασία με τη BOX NOW έρχεται σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης για τη Jinius, η οποία διευρύνει συνεχώς το δίκτυο συνεργατών της με επιλεγμένους Έλληνες retailers. Στο marketplace εντάχθηκαν πρόσφατα οι Pharmagrand, Pharmacy Discount, Mat Fashion, Koniaris Shoes και Marilyn Boutique, ενώ ακολουθούν και άλλοι, που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, οι πελάτες της Jinius αποκτούν πρόσβαση σε ακόμη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, από φαρμακευτικά και καλλυντικά μέχρι μόδα και είδη για κάθε ανάγκη, σε ένα ευρύτερο φάσμα τιμών και με ελκυστικές προσφορές. Η ένταξη Ελλήνων retailers ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ποικιλία, δίνοντας στους καταναλωτές στην Κύπρο περισσότερες επιλογές, όλες συγκεντρωμένες σε μία πλατφόρμα.

Σχετικά με τη Jinius

Η Jinius είναι σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Κύπρου, που δημιουργήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου. Μέσω του Jinius Marketplace, οι καταναλωτές ανακαλύπτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, brands και καταστημάτων, με δυνατότητα αγορών από πολλά καταστήματα με ένα μόνο

checkout, ενώ επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ενισχύουν την ψηφιακή τους παρουσία και αποκτούν πρόσβαση σε χιλιάδες νέους πελάτες. Περισσότερα στο www.jinius.com.cy.