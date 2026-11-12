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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πάφος: Γνωστός στις αρχές ο 49χρονος που κυκλοφορεί ελεύθερος - Είχε καταδικαστεί για υπόθεση βίας

 12.11.2026 - 12:24
Πάφος: Γνωστός στις αρχές ο 49χρονος που κυκλοφορεί ελεύθερος - Είχε καταδικαστεί για υπόθεση βίας

Γνωστός στις Αστυνομικές Αρχές φαίνεται να είναι ο 49χρονος Μιχάλης Καμαρλίγκος, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία στην επαρχία Πάφου για σοβαρά αδικήματα. Τα στοιχεία και η φωτογραφία του δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για εντοπισμό και σύλληψή του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, δίνοντας εξηγήσεις σχετικά με προηγούμενη καταγγελία σε βάρος του 49χρονου και την απόφαση να παραμείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 49χρονος είχε καταγγελθεί και στο παρελθόν από τη συμβία του για περιστατικό βίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνήθηκε από την Αστυνομία και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα την καταδίκη του. Το Δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Παρά την προηγούμενη καταδίκη, σε βάρος του υπήρξε νέα καταγγελία για παρόμοιας φύσεως περιστατικά, ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος, διερευνώνται και ενδεχόμενα άλλα αδικήματα. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης εναντίον του.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 49χρονου συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς το κοινό να συνδράμει στην προσπάθεια των ανακριτών, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

 

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