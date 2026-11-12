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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαυρογιάννης για Προεδρικές 2028: «Αν υπάρχει δυναμική, θα προχωρήσω» - Πότε αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του

 12.11.2026 - 12:43
Μαυρογιάννης για Προεδρικές 2028: «Αν υπάρχει δυναμική, θα προχωρήσω» - Πότε αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028 αφήνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος εμφανίζεται ικανοποιημένος από τα ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Rai Consultants για λογαριασμό του Alpha Κύπρου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Μαυρογιάννης σχολίασε τα αποτελέσματα της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028, σημειώνοντας ότι τα ποσοστά που καταγράφει αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα θετική δυναμική, αν και αναγνώρισε πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

«Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, εάν συγκριθεί η σημερινή εικόνα με την αντίστοιχη περίοδο πριν από τις εκλογές του 2023, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική.

Ερωτηθείς κατά πόσο τα ποσοστά που καταγράφει στη δημοσκόπηση αφορούν τον ίδιο προσωπικά ή ενδεχομένως την επιλογή ενός υποψηφίου που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ, παραδέχθηκε ότι ένα μέρος των απαντήσεων ενδέχεται να σχετίζεται με το κόμμα.

Όπως εξήγησε, αρκετοί από όσους τον είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές ήταν ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό αυτό επηρεάζει τα σημερινά ευρήματα.

Το ΑΚΕΛ, οι συμμαχίες και το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας

Αναφορικά με τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες, σε περίπτωση που επιλεγεί από το ΑΚΕΛ ως υποψήφιος, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι θα απευθυνθεί τόσο σε πολιτικές δυνάμεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να τον στηρίξουν όσο και στην κοινωνία των πολιτών.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τη στάση του Κινήματος ΑΛΜΑ, το οποίο φέρεται να μη βλέπει θετικά τη στήριξη της δικής του υποψηφιότητας, εκτίμησε ότι πρόκειται για μια θέση τακτικής, υπογραμμίζοντας πως «τα πράγματα εξελίσσονται» και ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τις εκλογές.

Υπενθύμισε, παράλληλα, την πορεία της προηγούμενης υποψηφιότητάς του, σημειώνοντας ότι ξεκίνησε από το 7% και έφτασε στο 48%, έχοντας ως μοναδική πολιτική δύναμη που τον στήριξε το ΑΚΕΛ.

Σε ερώτηση κατά πόσο θα προχωρούσε σε ανεξάρτητη υποψηφιότητα εάν το ΑΚΕΛ επιλέξει τελικά άλλο πρόσωπο, ο ίδιος δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αξιολογήσει τα δεδομένα και τη δυναμική που θα διαμορφωθεί.

«Αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η δυναμική, ναι, σίγουρα θα προχωρήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αποφάσεις πριν από το τέλος του χρόνου – Ανακοίνωση τον Ιανουάριο

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αποκάλυψε, παράλληλα, ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του προγραμματίζουν να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις πριν από το τέλος του 2026, με στόχο να είναι σε θέση να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους τον Ιανουάριο.

Όπως διευκρίνισε, υπάρχουν δύο διακριτά στάδια: Αρχικά, θα πρέπει ο ίδιος και οι συνεργάτες του να αποφασίσουν κατά πόσο επιθυμούν να προχωρήσουν με την υποψηφιότητά του και στη συνέχεια θα αναμένουν τις διαδικασίες και τις αποφάσεις του ΑΚΕΛ.

«Με απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες του ΑΚΕΛ, θα επιθυμούσα βεβαίως να έρθουν να με στηρίξουν. Αλλά είναι δικές τους εσωτερικές διαδικασίες», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν μια ένδειξη της σημερινής εικόνας, ωστόσο τα δεδομένα μπορούν να διαφοροποιηθούν, καθώς οι πολιτικές δυναμικές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.

Τι θα έκανε διαφορετικά από τις εκλογές του 2023

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο κ. Μαυρογιάννης κλήθηκε να απαντήσει κατά πόσο, με την εμπειρία της προηγούμενης προεκλογικής εκστρατείας, θα χειριζόταν διαφορετικά ορισμένα ζητήματα.

Όπως παραδέχθηκε, εκείνο στο οποίο θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση ήταν η άμεση επαφή με τους πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο.

«Εκεί που πιστεύω ότι έπρεπε να είχα κάνει πολύ περισσότερα [...] έπρεπε να πάω σε περισσότερα μέρη, σε όλη την Κύπρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν κατάφερε τότε να πραγματοποιήσει όσες επισκέψεις θα ήθελε.

Ερωτηθείς εάν σήμερα δίνει μεγαλύτερη σημασία στην επικοινωνία με τον κόσμο, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι η απόφαση για τις προθέσεις του αναμένεται πριν από το τέλος του χρόνου, ώστε να υπάρχει χρόνος για προετοιμασία από τον Ιανουάριο.

«Θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου»

Ο πρώην διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει διαφορετικό ρόλο, εφόσον δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος στις Προεδρικές Εκλογές.

Απαντώντας, υπογράμμισε ότι βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις του δεν είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά η δυνατότητα να προσφέρει στον τόπο.

«Εγώ δεν ξεκινώ την καριέρα μου, δεν έχω φιλοδοξίες. Θέλω όσο μπορώ και αν μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο που θα καθορίσει όλες τις αποφάσεις μου», δήλωσε.

Ερωτηθείς, τέλος, κατά πόσο έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο υπουργικό χαρτοφυλάκιο, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Οικονομικών, ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ νωρίς για τέτοιες συζητήσεις.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητά του είναι να αξιολογεί τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται και να αποφασίζει με γνώμονα το τι μπορεί να προσφέρει στη χώρα.

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