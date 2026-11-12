Ο Πούτιν και το μυστικό της μακροζωίας: Ρώσοι επιστήμονες μελετούν 7.000 πιθήκους για την παράταση της ανθρώπινης ζωής

Τις σχετικές έρευνες παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες στη Μόσχα ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, επικεφαλής του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου «Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ», ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά επιστημονικά συγκροτήματα της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Bloomberg και το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Κοβάλτσουκ δήλωσε ότι η μελέτη πρωτευόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος ρύθμισης των βιολογικών διαδικασιών με στόχο την παράταση της ανθρώπινης ζωής.

Οι τοποθετήσεις του Κοβάλτσουκ έγιναν στο περιθώριο του Γονιδιωματικού Φόρουμ Κουρτσάτοφ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ευρύτερης επιστημονικής διάσκεψης για τις τεχνολογίες που μιμούνται τη φύση.

Μελετούν τη γήρανση σε πιθήκους ηλικίας έως και άνω των 30 ετών

«Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ηλικιωμένους πιθήκους, προκειμένου να μελετήσουμε όλα τα στάδια της γήρανσης», ανέφερε ο Κοβάλτσουκ, σύμφωνα με το TASS.



Οι επιστήμονες πραγματοποιούν εξετάσεις σε ζώα ηλικίας από 18 έως και άνω των 30 ετών, αναλύοντας βιοχημικούς και δομικούς δείκτες, καθώς και την κατάσταση των αιμοφόρων αγγείων και του εγκεφάλου τους. «Τα πρωτεύοντα είναι το πλησιέστερο παράδειγμα στον άνθρωπο. Αυτό αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος ρύθμισης με στόχο την παράταση της διάρκειας ζωής», εξήγησε ο Ρώσος επιστήμονας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εγκαταστάσεις εκτροφής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ φιλοξενούν περισσότερους από 7.000 πιθήκους, που ανήκουν σε 22 διαφορετικά είδη. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια συλλογή ζώων ηλικίας άνω των 20 έως 30 ετών, την οποία ο Κοβάλτσουκ χαρακτήρισε μοναδική.



Όπως επισημαίνεται, ο αριθμός των 7.000 αφορά το σύνολο των πιθήκων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις και όχι αποκλειστικά εκείνους που συμμετέχουν στην έρευνα για τη γήρανση. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ συνεργάζεται με το Ρωσικό Ερευνητικό Κέντρο Χειρουργικής Πετρόφσκι για τη δημιουργία τράπεζας δειγμάτων αίματος από πρωτεύοντα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Στο ίδιο φόρουμ ο διευθυντής του χειρουργικού κέντρου, Κονσταντίν Κοτένκο, ανέφερε πως τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση των βιολογικών μηχανισμών της γήρανσης, σύμφωνα με πληροφορίες του ανεξάρτητου μέσου Agentstvo που επικαλείται το Meduza.

Το ενδιαφέρον του Πούτιν για τη μακροζωία και η συζήτηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Η συγκεκριμένη επιστημονική δραστηριότητα συνδέεται με το διαχρονικό ενδιαφέρον του Βλαντίμιρ Πούτιν για την παράταση της ανθρώπινης ζωής. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1952, συμπλήρωσε τον περασμένο μήνα τα 74 του χρόνια.



Το ενδιαφέρον του είχε αποκαλυφθεί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε συνομιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.





Οι δύο ηγέτες βρίσκονταν στην κινεζική πρωτεύουσα για επετειακές εκδηλώσεις και συνομιλίες, όταν η συζήτησή τους στράφηκε στις δυνατότητες της σύγχρονης βιοτεχνολογίας να παρατείνει τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής.



«Με τη βιοτεχνολογία, τα όργανα μπορούν να αντικαθίστανται επ' αόριστον... οι άνθρωποι θα μπορούσαν ακόμη και να φτάσουν στην αθανασία», ακούστηκε να λέει ο Πούτιν. Ο Σι Τζινπίνγκ απάντησε ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι «σπάνια ζούσαν πάνω από τα 70», προσθέτοντας ότι σήμερα «στα 70 είσαι ακόμη παιδί», ενώ σημείωσε πως «ορισμένοι προβλέπουν ότι οι άνθρωποι μπορεί να ζουν έως τα 150 χρόνια αυτόν τον αιώνα».





Ο στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου και το κρατικό πρόγραμμα κατά της γήρανσης

Ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ δεν είναι ένας τυχαίος επιστήμονας στο ρωσικό σύστημα εξουσίας. Όπως και ο αδελφός του, ο δισεκατομμυριούχος τραπεζίτης Γιούρι Κοβάλτσουκ, ανήκει στον στενό κύκλο του Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ περιγράφεται ευρέως ως άτυπος επιστημονικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, ιδιαίτερα σε ζητήματα γενετικής.



Μάλιστα, το 2024, το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Meduza είχε αποκαλύψει ότι ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ ενδέχεται να ήταν ένας από τους βασικούς πρωτεργάτες ενός κρατικού προγράμματος για την καταπολέμηση της γήρανσης.



Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο είχε αποδώσει τότε τη δημιουργία του προγράμματος σε «μια εμμονή που ενισχύθηκε από πιέσεις ομάδων συμφερόντων».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα