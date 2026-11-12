Πήγαν για κυνήγι και κατέληξαν στο νοσοκομείο: Δύο τραυματίες από σφαιρίδια στην Αμμόχωστο - Ο ένας χτυπήθηκε στο κεφάλι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί της Τετάρτης (11/11), σε περιοχή όπου επιτρέπεται το κυνήγι.

Στο σημείο βρίσκονταν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, καθώς και τρία άλλα πρόσωπα, ηλικίας 31, 32 και 32 ετών.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο 32χρονοι δέχθηκαν σφαιρίδια από κυνηγετικό πυροβόλο όπλο.

Από τις μέχρι στιγμής αστυνομικές εξετάσεις φαίνεται ότι ο πυροβολισμός προήλθε από 35χρονο κυνηγό.

Τραυματίστηκαν στο κεφάλι και στον ώμο

Οι δύο τραυματίες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις.

Διαπιστώθηκε ότι ο ένας 32χρονος έφερε εκδορά στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος υπέστη επιφανειακό τραύμα στον δεξιό ώμο.

Συνελήφθη το βράδυ ο 35χρονος

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 35χρονου κυνηγού.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού των δύο ανδρών.