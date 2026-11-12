Συνάντηση του Δημάρχου Ακάμα Μαρίνου Λάμπρου με τον Πρόεδρο του Ισραήλ

Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε το ενδιαφέρον που επέδειξε ο Ισραηλινός Πρόεδρος για την περιοχή του Ακάμα. Κατά τη συνομιλία του με τον κ. Λάμπρου, ο Πρόεδρος Χέρτσογκ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ακάμα, αναφέροντας ότι γνώριζε ήδη την περιοχή και την ιδιαίτερη περιβαλλοντική της σημασία, καθώς και τη μοναδική φυσική κληρονομιά που την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους οικολογικούς προορισμούς της Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Αμερικανοεβραϊκού Κογκρέσου (American Jewish Congress), σε συνεργασία με το American Council for World Jewry, με επίκεντρο την καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις.

Κατά την επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, οι συμμετέχοντες δήμαρχοι παρέδωσαν στον Πρόεδρο του Ισραήλ τον διεθνή Χάρτη «Bridges to Tomorrow» («Γέφυρες προς το Αύριο»), ο οποίος προωθεί τη συνεργασία μεταξύ πόλεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.